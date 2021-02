Chacha Viral: ‘चच्चा’ ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. हर तरफ चच्चा के ही चर्चे हैं. जी हां, वही बागपत वाले चच्चा. जो अंडरटेकर की तरह उछल-उछलकर लोगों को पीट रहे थे. चच्चा इतने वायरल हुए हैं कि नए इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं. उन पर मीम्स की बरसात हो रही है. इस बीच चच्चा का एक इंटरव्यू भी आया है.

चाट को लेकर बागपत की गली में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल क्या हुआ, चच्चा रातोंरात स्टार बन गए हैं. लोग उनके लुक पर मर-मिटे हैं. उनका जुदा अंदाज लोगों को भा गया है.

चच्चा पर मीम्स तो शेयर हो रही हैं, साथ ही उनका एक इंटरव्यू भी आया है. इसमें वे चाट वाली मारपीट के बारे में बता रहे हैं.

चच्चा पर इतने मीम्स शेयर किए जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर #chacha ट्रेंड कर रहा है.

#chaatfight The Undertaker meets his guru…… #chacha : pic.twitter.com/cSbclgf4OS

कई लोग चच्चा को वैज्ञानिक आइंस्टीन का लुक तो कई रेसलर अंडरटेकर बुला रहे हैं.

And your NEW WWE CHAMPION is Chacha Einstein 💪#UP #chacha pic.twitter.com/9KZCyMHK5j

