Chachaji Ka Video: घोड़े से ऑनलाइन डिलीवरी करने पहुंचे चाचाजी! जिसने भी देखा हिल ही गया | देखें वीडियो

Chachaji Ka Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में चाचाजी ने ऐसा कारनामा किया कि सभी दंग रह गए. इस पर एक से एक मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं.

Chachaji Ka Video: ऑनलाइन डिलीवरी के लिए लोग ज्यादातर बाइक का ही प्रयोग करते हैं. कुछ बड़ा सामान हो तो बड़ी गाड़ी से पहुंचाया जाता है. मगर अभी जो नजारा सामने आया है उसने होश ही उड़ा दिए. इसमें एक बुजुर्ग शख्स घोड़े से ऑनलाइन डिलीवरी करने जा रहा है. ऐसा उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है. देख सकते हैं कि शख्स घोड़े को दौड़ा रहा है और उसकी पीठ पर ऑनलाइड डिलीवरी वाला बैग लटका हुआ है. इसी से लोग कल्पना कर रहे हैं कि वो डिलीवरी करने जा रहे हैं. कई लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि बुजुर्ग शख्स ने शायद उस बैग में कपड़ा रखा हुआ है और कहीं जा रहे हैं.

घोड़े से ऑनलाइन डिलीवरी

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे एक घोड़ा दौड़ रहा है. उस पर एक बुजुर्ग शख्स बैठा हुआ हैं. उनकी पीठ पर ऑनलाइन डिलीवरी वाला थैला लटका हुआ है. घोड़ा तेजी से भाग रहा है और शख्स उस पर आराम से बैठा हुआ है. इसी दौरान किसी की नजर उन पर पड़ गई. फिर उसने ये नजारा अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. अब आलम यह है कि यह वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स खुद को प्रतिक्रियाएं देने से नहीं रोक पा रहे हैं.

एक्स पर देखिए वीडियो:

ये राजस्थान हैं प्रधान….!!! युवाओं को घोड़ी चढ़ना नसीब नहीं हो रहा है…. और बुजुर्ग घोड़ों पर ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं… pic.twitter.com/uYAzlhxSNY — kapil bishnoi (@Kapil_Jyani_) February 22, 2026

क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो को तो यहीं बताकर शेयर किया जा रहा है कि बुजुर्ग शख्स ऑनलाइन डिलीवरी करने जा रहे हैं वो भी घोड़े से. मगर कई लोगों का मानना है कि उन्होंने डिलीवरी वाला थैला जरूर प्रयोग में लिया, मगर उसमें शायद उनका सामान है और कहीं जा रहे हैं ना कि डिलीवरी करने. ऐसे ही अपने-अपने मत वीडियो पर लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं. इसे @Kapil_Jyani_ नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा गया है: “ये राजस्थान हैं प्रधान… युवाओं को घोड़ी चढ़ना नसीब नहीं हो रहा है…. और बुजुर्ग घोड़ों पर ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं.” स्पष्ट कर दें कि वीडियो में दी गई जानकारी की इंडिया डॉट कॉम हिंदी बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता है. खबर सिर्फ वायरल वीडियो के आधार पर तैयार की गई है.

