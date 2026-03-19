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Chachaji Ka Video: चाची को देखते ही नाचने लगे चाचाजी, फिर जो दिखा नजरें नहीं हटा पाएंगे | देखें वीडियो

Chachaji Ka Video: इस मजेदार वीडियो में आप देख सकते हैं कि चाचाजी और चाची सड़क के दोनों तरफ डांस से धमाल मचा रहे हैं.

Chachaji Ka Video: इंटरनेट पर सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कब क्या देखने को मिल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता. इनमें कुछ नजारे चौंकाते हैं तो कुछ लोटपोट कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जो चाचाजी से जुड़ा है. इसमें चाचाजी और चाची का अनोखा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है. यह वीडियो किसी गांव का लगता है, जहां सड़क के बीचों-बीच चाचाजी अचानक डांस करने लगते हैं. उनका मस्तमौला अंदाज और बेफिक्र होकर नाचना लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. आसपास मौजूद लोग भी रुककर उन्हें देखने लगते हैं.

चाचा ने किया डांस

वायरल वीडियो में आगे दिखता है कि जैसे ही कैमरा दूसरी तरफ घूमता है, वहां चाची कुछ महिलाओं के साथ खड़ी नजर आती हैं. चाचाजी को डांस करते देख चाची भी खुद को रोक नहीं पातीं और वहीं खड़े-खड़े डांस करने लगती हैं. दोनों के बीच बिना कुछ बोले ही एक मजेदार तालमेल देखने को मिलता है. चाचाजी पारंपरिक धोती-कुर्ता और पगड़ी में नजर आते हैं, जबकि चाची भी देसी अंदाज में दिखाई देती हैं. दोनों का यह देसी और दिलचस्प डांस लोगों को खूब पसंद आता है और धीरे-धीरे वहां भीड़ जमा हो जाती है.

यहां देखिए वीडियो:

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वायरल हुआ वीडियो

इस फनी वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है और इसे हजारों लोग देख चुके हैं. यूजर्स इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और चाचा-चाची के इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने इसे ‘सच्चा देसी रोमांस’ बताया, तो कुछ ने कहा कि असली खुशी ऐसे ही छोटे-छोटे पलों में छिपी होती है. यह वीडियो butterfly__mahi नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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