Chachaji Ka Video: चाचाजी को हवा में लटकाकर मस्ती करने लगे बंदे, अगले सेकेंड जो हुआ देखते रह जाएंगे- देखें वीडियो

Chachaji Ka Video: सोशल मीडिया पर फनी वीडियोज का अपना अलग ही क्रेज है. यहां हर तरह के वीडियो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जब कोई फनी वीडियो अपलोड होता है तो दोगुनी रफ्तार से वायरल हो जाता है. तनाव भरी लाइफ में लोग हंसना चाहते हैं और शायद यहीं वजह है कि फनी वीडियो को सबसे ज्यादा देखा जाता है. अभी जो वीडियो सामने आया है, वो एक चाचाजी से जुड़ा हुआ है और उनके दोस्त उनके साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं. सभी मिलकर उन्हें हवा में लटका देते हैं. मगर चाचाजी ने भी तुरंत पलटवार कर दिया.

सुर्खियां बटोर रहे इस वीडियो में आप देखेंगे कि दोस्तों के बीच मस्ती चल रही है. चाचाजी के सारे दोस्त उन्हें तराजू के साथ बांधकर हवा में लटका देते हैं और मस्ती में लग जाते हैं. लेकिन जैसे ही चाचाजी को स्पेस मिलता है वो सामने वाले शख्स को थप्पड़ लगाने की कोशिश करते हैं. वो अलग बात है कि शख्स उनके थप्पड़ से बच गया. चाचाजी अंत में काफी गुस्सा हो जाते हैं और हवा में हाथ-पैर मारने लगते हैं. मालूम होता है कि अगर उनका बस चलता तो सारे दोस्तों को पीटकर ही दम लेते.