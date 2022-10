Chachaji Ka Video: दीपावली के त्योहार में लोग पटाखे जलाना खूब पसंद करते हैं. सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बुजुर्ग लोग भी तरह-तरह के पटाखे छोड़ते दिख जाते हैं. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसमें भी स्वैग ढूंढ लेते हैं और स्टाइल से पटाखे जलाना पसंद करते हैं. सोशल मीडिया पर अभी इसी तरह का एक वीडियो सामने आया, जो एक चाचाजी से जुड़ा हुआ है. इसमें देखा जा सकता है वो सड़क पर खड़े हैं और हाथों में कई रॉकेट्स पकड़ रखे हैं. साथ ही वो सिगरेट भी पी रहे होते हैं. फ्रेम में जो आगे दिखा आप यकीन ना कर पाएंगे.Also Read - Optical Illusion: कमरे में ही है मगर लड़के को मिल नहीं रहा दूसरे पैर का जूता, 20 सेकेंड में ढूंढ कर दिखाओ तो मानें

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर एक चाचा हाथ में कई रॉकेट्स लिए खड़े होते हैं. वो इस दौरान सिगरेट पी रहे होते हैं. अचानक से उनको कुछ सूझता है और वो सिगरेट से ही रॉकेट उड़ाना शुरू कर देते हैं. सड़क पर आते-जाते लोग भी उनकी हरकत को देखते रह जाते हैं.

The founder of NASA was definitely from India 😊😊 pic.twitter.com/lbWlbjHB07

— Susanta Nanda (@susantananda3) October 21, 2022