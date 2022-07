Chachaji Ka Video: पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो कभी-कभी लोगों को सीट के लिए झगड़ते जरूर देखा होगा. कई बार सीट के लिए दो पक्षों में खूब तगड़ी लड़ाई तक हो जाती है. हालांकि कई बार हंसी भी रोकना मुश्किल होता है. अभी एक ऐसा ही मजेदार वीडियो सामने आया है, जहां दो यात्री बस में सीट के लिए बुरी तरह झगड़ पड़े. मगर दोनों को झगड़ता देख लिया तो पेट पकड़कर हंसेंगे. वीडियो इतना मजेदार है कि लोग इसे कॉमेडी सर्कस से भी ज्यादा मजेदार बता रहे हैं.Also Read - Viral Video Today: अचानक एक दूसरे को लठ मारने लगे लोग, एक महिला ने तो हद ही कर दी- देखें वीडियो

पंद्रह सेकंड के वीडियो में देख सकते हैं कि बस में सीट पर चाचाजी आराम से बैठे हैं कि तभी एक और सवारी उनके बगल में आकर बैठ गई. यात्री ने चाचाजी को थोड़ा पीछे खिसकने के लिए कहा ताकि वो भी सीट पर बैठ सकें. मगर उन्होंने तपाक से कहा कि सीट पर जगह नहीं है. मजेदार है कि चाचाजी सीट पर अकेले ही बैठे थे, मगर जरा भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं हुए. फ्रेम में इसके बाद जो कुछ होता है बार-बार देखेंगे मगर हंसी नहीं रुकेगी. Also Read - Shadi Ka Video: गे कपल की हल्दी-मेहंदी सेरेमनी, फिर मंडप में सात फेरे भी लिए | देखिए

इसमें देख सकते हैं कि बुजुर्ग यात्री सीट पर बैठते ही चाचाजी को थोड़ा खिसकने के लिए कहते हैं. मगर वो तुरंत कहते हैं कि जगह नहीं है. इसमें सीट पर बैठने की कोशिश कर रहे यात्री कहते हैं, पीछे खिसक जाइए, बहुत जगह. मगर तपाक से चाचाजी कहते हैं नहीं जगह है. दोनों पक्ष ऐसा बार-बार कहते हैं, मगर कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुआ है. Also Read - जोधपुर में लड़की के सिर को कुचलते हुए पार हुई बस, हुई दर्दनाक मौत, देखें वीडियो

Me to my stomach after eating the 9th piece of Gulaabjamun pic.twitter.com/0Sutq1gEsX

— Sagar (@sagarcasm) July 3, 2022