By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Chachaji Ka Video: बर्गर चुराने के लिए पूरी टीम ले लाया लड़का, लगाया ऐसा दिमाग कंफ्यूज हो गए चाचाजी | देखें वीडियो
Chachaji Ka Video: सोशल मीडिया पर मजेदार चोरी से जुड़ा यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दिया जिसने सबको लोटपोट कर दिया.
Chachaji Ka Video: सोशल मीडिया पर चोरी की घटनाओं से जुड़े वीडियो खूब शेयर किए जाते हैं. इनमें चोरों की चालाकी देखते ही बनती है. वे चोरी के लिए ऐसे-ऐसे तरीके अपनाते हैं जिसे देखकर कोई भी चौंक जाता है. अभी चोरी से ही जुड़ा एक वीडियो सामने आया है. इसमें एक लड़का अपने साथी के साथ चाचाजी का बर्गर चुराने का प्लान बनाता है. चाचाजी जैसे ही बर्गर को खाते उससे पहले ही उनका बर्गर प्लेट से गायब हो गया. जब उनकी नजर पड़ी तो बेचारे बुरी तरह हिल गए. सामने वाले लड़के से बहस करने लगे. सोशल मीडिया पर अब यह मजेदार वीडियो खूब वायरल हो रहा है.
प्लेट से गायब हुआ बर्गर
इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में देख सकते हैं कि चाचाजी बर्गर खरीदकर आराम से टेबल पर बैठ गए. अब वो उसे खाते तभी एक लड़का जो चोरी के लिए आया था अपने साथी के साथ वहां पहुंच गया. दोनों लड़के चाचाजी के अगल-बगल खड़े हो गए. उनमें से एक लड़का धीरे-धीरे चाचाजी के प्लेट की तरह हाथ बढ़ाने लगा. वो अब जैसे ही बर्गर उठाता उससे पहले चाचाजी चौंकन्ने हो गए और प्लेट को दूसरी ओर कर लिया. मगर चाचाजी यहीं पर जाल में फंस गए. दूसरी तरफ खड़ा लड़का तुरंत बर्गर उठाकर भाग निकला.
एक्स पर देखिए इस वीडियो को:
View this post on Instagram
देखकर हिल गए चाचा
चाचाजी ने जब प्लेट की तरफ देखा तो उनके होश ही उड़ गए. उन्हें लगा कि सामने वाले लड़के ने बर्गर चुरा लिया. वे उससे इसके लिए भिड़ गए. लड़का बार-बार कहता रहा कि उसने बर्गर को नहीं चुराया है. मगर चाचाजी मानने को तैयार ही नहीं दिखे. दोनों के बीच ये मजेदार बहस खूब ध्यान खींच रही है और लोगों को लोटपोट कर रही है. वैसे है तो ये प्रैंक वीडियो मगर लोगों को हंसाने में कामयाब रहा. इसे pranker__sidhant_02 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इस पर हमेशा की तरह यूजर्स जमकर रिएक्शन पोस्ट कर रहे हैं. वीडियो पर लाखों लोगों के लाइक्स और व्यूज आ चुके हैं.