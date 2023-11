Sanp Ka Video: चाचा ने पूंछ से खींचकर निकाला सांप, बच्चे ने तो सीखा दबोच लिया मुंह| देखें वीडियो

Sanp Ka Video: सांपों से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जाते हैं. इनमें दिखाई देने वाले दृश्य किसी को भी हैरान कर देते हैं. ज्यादातर लोगों को जहां सापों की किसी भी प्रजाति से डर ही लगता है और वे इसी कामना में रहते हैं कि कभी सांपों से उनका सामने न होने पाए. दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो खतरनाक से खतरनाक सांपों के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं मानो वे कोई खिलौने हों. सोशल मीडिया पर अभी इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एख बुजुर्ग शख्स विशाल सांप की पूंछ पकड़कर उसे झाड़ियों से बाहर निकाल रहा है.

इतना ही नहीं इसके बाद का नजारा तो और भी खतरनाक है. वीडियो के कुछ सेकंड बाद एक बच्चा भी चाचा के साथ इस विशाल सांप को निकालने की कोशिश करता दिख रहा है. हैरानी की बात है कि इस बच्चे ने सांप को मुंह से ही जकड़ लिया. दोनों ने मिलकर सांप का किसी रस्सी की तरह लपैटा और थैले में कैद कर लिया. इस नजारे को देखने के लिए आस-पास कई लोगों की भीड़ भी नजर आई. लोगों ने इस वायरल वीडियो में कई तरह के कमेंट्स भी किए हैं. ज्यादातर लोगों का ध्यान इस छोटे बच्चे पर गया, जो बिना डरे विशाल सांप को इस तरह बाहर निकाल रहा था.

Daredevil act at Saligrama #Kundapura

Heroic act by this child but it’s very dangerous too…….🐍 pic.twitter.com/EJm09wXPpX

