By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Chachaji Ka Video: चाचा ने सांप को बना लिया बेल्ट, कमर में बांधकर स्टाइल से पीने लगे बीड़ी
Chachaji Ka Video: इसमें चाचा ने खतरनाक सांप को अपनी कमर में बेल्ट की तरह बांध लिया. आगे जो उन्होंने किया हर कोई हिल गया.
Chachaji Ka Video: सांप और चाचाजी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसने होश उड़ा दिए. इस वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स सड़क पर खड़ा नजर आता है, जिसके हाथ में एक जिंदा सांप होता है. आमतौर पर लोग सांप को देखकर डर जाते हैं, लेकिन यहां चाचाजी बिना किसी डर के पूरे स्वैग के साथ नजर आते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोग इसे देखकर दंग रह गए. फ्रेम में कैद हुआ एक-एक नजारा चकित करने वाला है.
कमर में बांध लिया सांप
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि चाचाजी पहले सांप को पकड़ते हैं और फिर उसे बेल्ट की तरह अपनी कमर में बांध लेते हैं. इसके बाद वह बेहद आराम से बीड़ी निकालते हैं और रजनीकांत स्टाइल में पीने लगते हैं. इतना ही नहीं, वह सांप के साथ छेड़छाड़ भी करते नजर आते हैं. सड़क से गुजर रहे लोग यह नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं. किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. चाचाजी का यह अजीब और खतरनाक स्वैग लोगों को चौंका रहा है, क्योंकि जरा-सी गलती उनके लिए भारी पड़ सकती थी.
इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:
View this post on Instagram
देखकर चौंके लोग
सांप का यह वीडियो इंस्टाग्राम पर yaswanth नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. माना जा रहा है कि यह वीडियो दक्षिण भारत के किसी इलाके का है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ लोग चाचाजी के निडर अंदाज की तारीफ कर रहे हैं, तो कई यूजर्स इसे बेहद खतरनाक बता रहे हैं. लोगों का कहना है कि इस तरह सांप के साथ खिलवाड़ करना जानलेवा हो सकता है. एक यूजर ने लिखा है, ‘चाचाजी का लगता है सांपों में उठना बैठना है.’