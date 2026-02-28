By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Chachaji Ka Video: शादी में फव्वारा देख मचल गए चाचाजी, फिर ऐसा काम किया माथा पीटने लगे सभी | देखें वीडियो
Chachaji Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि शादी में खाना खाने के बाद चाचाजी को समझ ही नहीं आया कि हाथ कैसे धोएं. फिर क्या था वो सीधे फव्वारे के पास ही पहुंच गए.
Chachaji Ka Video: आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसे नजारे दिख जाते हैं जो बिल्कुल हैरान कर जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है जो चौंकाने के साथ-साथ खूब हंसा भी रहा है. यह वीडियो एक शादी समारोह का है, जहां सजावट के लिए लगाए गए फव्वारे का चाचाजी ने ऐसा इस्तेमाल किया कि देखने वाले भी दंग रह गए. उनका ये कारनाम अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. उनकी हरकत देखकर नेटिजन्स भी दंग रह गए और जमकर प्रतिक्रियाएं देने लगे.
चाचाजी का कारनामा
आपने शादियों में देखा होगा कि माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए लाइटिंग, फूलों की सजावट और फव्वारे लगाए जाते हैं. फव्वारे का मकसद केवल सुंदरता बढ़ाना होता है, लेकिन वायरल वीडियो में चाचाजी ने उसे किसी और ही काम में ले लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह आराम से फव्वारे के पास जाते हैं और उसी के पानी से अपने हाथ धोने लगते हैं. हाथ धोने के बाद वह ऐसे चले जाते हैं जैसे यह बिल्कुल सामान्य बात हो. उनकी यह हरकत कैमरे में कैद हो गई और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया.
इंस्टाग्राम पर यहां देखिए वीडियो:
लोगों के मजेदार रिएक्शन
चाचाजी का देखकर मालूम होता है कि खाना खाने के बाद उन्होंने फव्वारे को हाथ धोनी की जगह समझ लिया होगा. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर roshan_1000k नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है. इसे अभी तक हजारों लोग देख चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘चाचाजी ने तो इसका सही इस्तेमाल किया.’ दूसरे ने मजाक में कहा, ‘चाचाजी ने ये क्या किया.’ कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है. हालांकि साफ कर दें कि यह वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा भी हो सकता है.