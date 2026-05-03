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Chachaji Ka Video: शराब के नशे में रोज पुलिस को फोन कर देते हैं चाचाजी, फिर जो होता है सोच भी नहीं सकते | देखें वीडियो

Chachaji Ka Video: सोशल मीडिया पर बुजुर्ग शख्स का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा.

Published date india.com Published: May 3, 2026 10:06 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Chachaji Ka Video

Chachaji Ka Video: सोशल मीडिया पर एक से एक नजारे देखने को मिल जाते हैं. कभी कोई डांस से तो कभी स्टंट से लोगों को ध्यान खींचता नजर आता है. तो कभी कोई अनोखी हरकत कर चर्चा में आ जाता है. फिलहाल एक चाचाजी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी अजीब हरकत को पोल खोली जा रही है. साथ ही ये भी बताया गया कि चाचाजी को उनकी हरकत के लिए पुलिस ने आखिरी चेतावनी दी है. इस वीडियो के वायरल होते ही रिएक्शन की बाढ़ सी आ गई है. वीडियो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का बताया जा रहा है.

पुलिस को परेशान करता शराबी

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक पुलिसकर्मी बताता है कि बुजुर्ग शख्स रोज शराब के नशे में धुत हो जाते हैं. इसके बाद वह डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाते हैं. पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, तो वह उनसे घर छोड़ने की जिद करने लगते हैं. शुरुआत में पुलिस ने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब यह हर रोज होने लगा, तो पुलिस के लिए यह परेशानी का कारण बन गया. बार-बार एक ही व्यक्ति के लिए कॉल पर जाना पुलिस के काम में भी बाधा डालने लगा.

इंस्टाग्राम पर देखिए यह वीडियो:

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मिली आखिरी चेतावनी

लगातार इस हरकत से परेशान होकर पुलिस ने अब सख्त रुख अपनाया है. वीडियो में जानकारी दी गई है कि पुलिस ने उन्हें समझाकर आखिरी चेतावनी दे ही है. उसे बताया गया कि अगर वह आगे भी ऐसा करता रहा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे मजेदार बता रहे हैं, तो कुछ इसे गलत आदत मानते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं. वीडियो को newsincards नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. स्पष्ट कर दें कि खबर वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. इंडिया डॉट कॉम वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

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Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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