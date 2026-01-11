  • Hindi
Chachaji Ka Video: भागकर ट्रक के पीछे लटक गए चाचाजी, फिर जो किया देखते रह जाएंगे | देखें वीडियो

Chachaji Ka Video: देखा जा सकता है कि चाचाजी किस तरह ट्रक पर लटके नजर आ रहे हैं. उनका यह वीडियो गोली की स्पीड से वायरल हो रहा है.

Published: January 11, 2026 9:02 AM IST
By Nandan Singh
Chachaji Ka Video

Chachaji Ka Video: एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें एक चाचाजी सड़क पर चलते ट्रक के पीछे लटके हुए नजर आ रहे हैं. मालूम होता है कि चाचाजी को ट्रक चालक ने लिफ्ट नहीं दी. जिसके बाद उन्होंने ट्रक के पीछे लटक जाने का फैसला कर लिया. चाचाजी जैसे ही ट्रक पर लटके उन्हें देखकर सड़क से गुजर रहे लोग चौंक गए. किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एक बुजुर्ग इस तरह का खतरनाक कदम उठा सकता है. वीडियो में साफ दिखता है कि चाचाजी बिना किसी डर के ट्रक के पीछे पहले लटकते हैं और वहीं बैठ जाते हैं.

ट्रक पर लटके चाचा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रक तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, और ड्राइवर या अंदर बैठे किसी व्यक्ति को इस बात का अंदाजा नहीं है कि पीछे कोई लटका हुआ है. कुछ देर बाद चाचाजी ट्रक के पीछे टिककर बैठ भी जाते हैं. यह पूरी घटना बेहद जोखिम भरी थी, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक से बड़ा हादसा हो सकता था. सड़क पर मौजूद लोग इस दृश्य को बस देखते रह जाते हैं और कोई तुरंत मदद करता नजर नहीं आता. यह वीडियो लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि सड़क पर इस तरह की लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है.

यहां देखिए इस वीडियो को:

यूजर्स की मजेदार टिप्पणी

चाचाजी का यह वीडियो इंस्टाग्राम पर sakhtlogg नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और तेजी से वायरल हो गया. वीडियो पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. किसी ने मजाक में लिखा, ‘फास्ट एंड फ्यूरियस रिटर्न बाय चाचाजी.’ तो किसी ने चिंता जताते हुए कहा कि यह बहुत खतरनाक है. कई यूजर्स का मानना है कि इस तरह के स्टंट जानलेवा हो सकते हैं और लोगों को ऐसी हरकतें करने से बचना चाहिए. इस वायरल वीडियो को हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

