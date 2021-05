Chai Lover ka Video: अगर आप ये समझते हैं कि आप चाय के सबसे बड़े दीवाने हैं तो ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा. वीडियो में एक शख्स चाय पीता दिख रहा है, पर उसका चाय पीने का अंदाज बेहद दिलचस्प है. Also Read - या तो गांजा पीयो या दारू... कोरोना से बचने के लिए व्यक्ति ने दिया गजब का ज्ञान, Viral हो रहा है वीडियो

वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है. वायरल वीडियो में दिखता है कि एक शख्स को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है, इसके बावजूद भी वो चाय पीता जा रहा है. Also Read - कैरम खेलते-खेलते बुजुर्गों के बीच हुई भयंकर लड़ाई, गुस्से में मारे घूसे ही घूसे, देखें ये Viral Video

वीडियो बेहद फनी है. इसे देखकर हंसी रोक पाना मुश्किल है. लोग कमेंट कर रहे हैं कि इस शख्स को पुलिस की चिंता नहीं बल्कि अपनी चाय को खत्म करने की जल्दी है. Also Read - Mumbai: दादर रेलवे स्‍टेशन पर चलती ट्रेन के आगे कूदी महिला की जान पुलिस जवान ने बचाई, देखें वीडियो

मजेदार बात तो ये है कि जब पुलिसवाला इस शख्स को खींचता ले जा रहा है तो उस समय इसकी कोशिश ये है कि किसी तरह चाय न गिर जाए.

वीडियो को IFS Praveen Angusamy ने शेयर किया है. शेयर करते हुए लिखा,

When your blood group is T+ve

देखें वीडियो-

लोग इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इसे 9.2K views मिल चुके थे. मजेदार कमेंट्स का सिलसिला जारी है.