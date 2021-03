Chand Nawab New Video: चांद नवाब किसी परिचय के मोहताज नही हैं. कुछ साल पहले वे रातोंरात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए थे. एक बार फिर लौटे हैं. लोगों ने उनके वीडियो को हाथोंहाथ लिया है. Also Read - Chachi Ki Lathi: दोस्तों संग चचा कर रहे थे खूब नाच-गाना, तभी डंडा लेकर पहुंची चाची, देखें Viral Video

पाकिस्तानी रिपोर्टर चांद नवाब का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी का इंटरव्यू लेते दिख रहे हैं. Also Read - Beer Ki Balti: चंद सेकेंड्स में बाल्टी भरके बीयर पी जाता है ये शख्स, इससे बड़ा नशेड़ी कौन होगा!

वीडियो में आरिफ अल्वी गोल्फ खेलकर आते दिख रहे हैं. इस वीडियो को लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. Also Read - Bar Dance Show Video: नोएडा में सरेआम अश्लील डांस शो, बार बालाओं के ठुमके, लोग बजा रहे सीटियां

चांद नवाब वीडियो में जबरदस्त अंदाज में दिख रहे हैं. वे आरिफ अल्वी से कहते हैं, ‘हमारे साथ मौजूद हैं सद्र ए पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अल्वी साहब. जो आज इतवार के दिन गोल्फ भी खेल रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं. क्या कहेंगे सद्र साहब?’

इस पर आरिफ अल्वी कहते हैं, ‘मैं समझता हूं कि, आपको मुबारक हो, पाकिस्तान जिस अंदाज से तरक्की कर रहा है, तो उसके अंदर मैं समझता हूं कि सबका दिल, सबका दिमाग उसमें लगा हुआ है.’

वायरल हो रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया पर Naila Inayat ने शेयर किया. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Chand Nawab reports on President Alvi playing golf on a Sunday. Alvi congratulates Nawab that Pakistan taraqi kar raha hai aur sab ka dil uss mein laga hua hai. #truestory

देखें पोस्ट-

Chand Nawab reports on President Alvi playing golf on a Sunday. Alvi congratulates Nawab that Pakistan taraqi kar raha hai aur sab ka dil uss mein laga hua hai. #truestory pic.twitter.com/BZ58MRWQTg — Naila Inayat (@nailainayat) March 15, 2021

बता दें कि चांद नवाब तब चर्चा में आए थे जब वे रेलवे स्टेशन पर ईद के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे थे. इस दौरान वे स्टेशन पर लोगों की आवाजाही से परेशान हो रहे थे और बार-बार रीटेक कर रहे थे.

हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद वे रातोंरात स्टार बन गए थे. इस वीडियो को भी खबर लिखे जाने तक 10.4K views मिल चुके हैं.