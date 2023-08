भगवान Chandrayaan-3 की करा दे सॉफ्ट लैंडिंग, एक साल की सैलरी कर दूंगा डोनेट, Twitter पर वायरल हुए ये मजेदार मीम्स

इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) के मिशन चंद्रायान-3 (Chandrayaan 3) के लिए आज निर्णायक दिन है. सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक स्थलों तक, हर भारतीय आज चंद्रायान-3 लैंडर विक्रम के सफलतापूर्व चांद की सतह पर उतरे की दुआ कर रहा है. चंद्रयान-3 पर सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि दुनियाभर की नजर है, 19 अगस्त को रसियन स्पेश एजेंसी के स्पेसक्राफ्ट लूना-25 के क्रैश के बाद अब विश्व को भारत से पूरी उम्मीद है. इस बीच चंद्रयान-3 की सफलता के लिए लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मीम शेयर कर रहे हैं. कुछ ने मिशन सफल होने पर अपनी एक साल की सैलरी ISRO को देने का ऐलान किया, वहीं कुछ यूजर्स बोले कि भगवान आज चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग करा दे, अपने सारे बुरे काम छोड़ दूंगा. ट्विटर (अब X) से लेकर इंस्टाग्राम तक, कई मजेदार मीम शेयर किए जा रहे हैं. आइए डालते हैं एक नजर.

चंद्रयान-3 की सफलता के लिए पूरा देश प्रर्थना कर रहा है, इसी से रिलेटेड एक मीम ट्विटर पर जमकर वायरल हो रहा है.

बनोगे मेरे दोस्त, चलोगे मेरे साथ.