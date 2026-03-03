Hindi Viral

Chaos During Lahore High Court Bar Association Election Video Went Viral

लाहौर हाईकोर्ट में मुक्के चलाने लगे वकील, वीडियो देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे | देखें VIDEO

वीडियो में कुछ वकील आपस में बहस करते-करते अचानक हाथापाई पर उतर आते हैं. कुछ सेकंड में ही माहौल ऐसा बन जाता है कि लोग बीच-बचाव करने के बजाय मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगते हैं.

वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट (Lahore High Court) से जुड़ा एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ वकील आपस में बहस करते-करते अचानक हाथापाई पर उतर आते हैं. कुछ सेकंड में ही माहौल ऐसा बन जाता है कि लोग बीच-बचाव करने के बजाय मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगते हैं.

पहले धक्का-मुक्की फिर चले मुक्के

बताया जा रहा है कि किसी केस की सुनवाई को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते धक्का-मुक्की और फिर मुक्कों तक पहुंच गई. काले कोट पहने वकील एक-दूसरे पर झपटते नजर आ रहे हैं. आसपास मौजूद लोग पहले तो हक्का-बक्का रह जाते हैं, फिर कई लोग इस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में कैद करने लगते हैं.

क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर मीम्स और मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स ने लिखा कि यह किसी फिल्म का सीन लगता है, तो कुछ ने कहा कि अदालत में ‘एक्शन सीन’ शुरू हो गया. हालांकि कई लोगों ने इसे न्याय व्यवस्था की गरिमा के खिलाफ बताया और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की.

बार एसोसिएशन ने किया कहा

सूत्रों के मुताबिक घटना के बाद बार एसोसिएशन ने मामले को गंभीरता से लिया है और पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तलब की गई है. फिलहाल आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन तब तक यह वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर होकर लाखों व्यूज बटोर चुका है.

एक्स पर देखें वीडियो

LAWLESS LAWYERS AT Lahore High Court Chaos during Lahore High Court Bar Association election Male lawyer harassed & assaulted a female lawyer INSIDE court War with #Afghanistan, protests outside US Consulate#Pakistan is on verge of collapse#الرياض_الان #امنون_مطمئنون pic.twitter.com/wdfHEJZrkk — Your Views Your News (@urviewsurnews) March 3, 2026

अदालत परिसर का यह नजारा अब सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं रहा, बल्कि इंटरनेट की दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है. सवाल यह है कि वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद क्या सख्त कदम उठाए जाएंगे या मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें.