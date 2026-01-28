  • Hindi
  • Viral
  • Charbagh Railway Station Indian Railway Offering Jobs Without A Degree Know How To Get One

आवाज बदलने में माहिर लोगों के लिए सुनहरा मौका, बिना डिग्री रेलवे दे रही नौकरी का मौका- पाने के लिए बस करना होगा ये काम

Railway Unique Job: लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर बंदरों को भगाने के लिए रेलवे ने अनोखी नौकरी निकाली हैं. इस नौकरी केलिए लोगों को बस लंगूरों की आवाज निकालनी आनी चाहिए ताकि वे बंदरों को भगा सकें. आइये जानते हैं कि इस नौकरी के लिए रेलवे कितनी सैलरी दे रही हैं...

Published date india.com Published: January 28, 2026 3:07 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Charbagh Railway station
बिना डिग्री के रेलवे दे रही नौकरी, जानें कहां का अनोखा मामला...

क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की नौकरी सिर्फ अजीबोगरीब आवाजें निकालने की हो सकती है? सुनने में यह थोड़ा फिल्मी लग सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन (Charbagh Railway Station) पर कुछ ऐसा ही अनोखा प्रयोग देखने को मिल रहा है. बंदरों के आतंक से यात्रियों को बचाने के लिए रेलवे ने एक ऐसा जॉब आइडिया निकाला है, जिसने सोशल मीडिया पर सबको हैरान कर दिया.

रेलवे का अनोखी चुनौती

लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है. इस स्टेशन पर रोजाना हजारों मुसाफिरों की आवाजाही होती है. लेकिन पिछले लंबे समय से यहां बंदरों का जबरदस्त आतंक बना हुआ था. ये बंदर न केवल यात्रियों का सामान और खाने-पीने की चीजें छीन लेते थे, बल्कि बच्चों और बुजुर्गों पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटते थे. प्लेटफॉर्म पर अचानक होने वाले इन हमलों से यात्री हमेशा खौफ के साये में रहते थे. रेलवे प्रशासन के लिए बंदरों को बिना नुकसान पहुंचाए भगाना एक बड़ी चुनौती बन गया था.

भारत की सबसे पुरानी सड़क पर रखा गया था इस एक्सप्रेस का नाम, अंग्रेजों के जमाने में पाकिस्तान तक ढोती थी सवारी, जानें आज किस हालत में है 8

लंगूरों की बोली निकालने में हो माहिर

पहले बंदरों को डराने के लिए लंगूरों का सहारा लिया जाता था, लेकिन लंगूरों के व्यावसायिक उपयोग पर कानूनी पाबंदी लगने के बाद रेलवे ने एक नया रास्ता चुना. प्रशासन ने देसी जुगाड़ अपनाते हुए ऐसी नौकरी निकाली जिसमें इंसान को लंगूर जैसी आवाज निकालनी आती हो. रेलवे का मानना है कि बंदर लंगूर की आवाज सुनकर डर जाते हैं. इसलिए, ऐसे लोगों को भर्ती किया गया जो हुबहू लंगूर की बोली बोल सकें. वर्तमान में स्टेशन पर ऐसे दो युवा तैनात हैं, जो जैसे ही लंगूर की आवाज निकालते हैं, बंदर वहां से नौ दो ग्यारह हो जाते हैं.

बिना डिग्री के मिलेगी ये नौकरी

इस अनोखी नौकरी के लिए योग्यता सिर्फ इतनी है कि आपकी आवाज सुनकर बंदरों के पसीने छूट जाएं. जानकारी के अनुसार, पहले इस काम के लिए 21,000 रुपये प्रति माह की तनख्वाह दी जाती थी. इस बार भी तय वेतन पर ही युवाओं को रखा गया है. इस पहल का असर अब साफ दिखने लगा है. स्टेशन पर यात्रियों को अब सामान छीनने या बंदरों के हमले का डर नहीं सताता. सोशल मीडिया पर भी इस यूनिक जॉब की जमकर तारीफ हो रही है. लोग इसे भारत की सबसे अनोखी नौकरी बता रहे हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.