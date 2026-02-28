  • Hindi
VIDEO: खरगोश के पीछे पड़ गई भेड़ियों की फौज, फिर जो हुआ देखकर होश उड़ जाएंगे

वीडियो में दिखाई देता है कि खरगोश खुले बर्फीले मैदान में आगे-आगे भाग रहा है, जबकि भेड़िए शिकार की नीयत से उसके पीछे लगे हुए हैं.

वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: बर्फ से ढके एक सुनसान इलाके में उस वक्त रोमांचक नजारा देखने को मिला जब एक छोटे से खरगोश के पीछे भेड़ियों की फौज पड़ गई. यह पूरी घटना आसमान में उड़ रहे ड्रोन कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि खरगोश का बच पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसके पीछे एक नहीं बल्कि कई खूंखार भेड़िए पूरी रफ्तार से दौड़ रहे थे.

वीडियो में क्या कुछ दिखा

वीडियो में दिखाई देता है कि खरगोश खुले बर्फीले मैदान में आगे-आगे भाग रहा है, जबकि भेड़िए शिकार की नीयत से उसके पीछे लगे हुए हैं. भेड़ियों की चाल और तालमेल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे शिकार में कितने माहिर हैं. कुछ पल के लिए तो ऐसा लगता है कि अब खरगोश उनकी पकड़ में आने ही वाला है. लेकिन तभी कहानी में जबरदस्त मोड़ आता है.

चालाकी से भारी पड़ गया भेड़िया

खरगोश अचानक अपनी दिशा बदल देता है और तेज रफ्तार के साथ टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर भागने लगता है. उसकी यही रणनीति भेड़ियों पर भारी पड़ती है. जहां भेड़िए सीधी रेखा में दौड़ते नजर आते हैं, वहीं खरगोश बार-बार मोड़ लेकर उन्हें भ्रमित कर देता है. उसकी फुर्ती और सही समय पर लिया गया फैसला उसे शिकारी जानवरों से दूर कर देता है.

चालाकी से बच गई जान

लगातार दौड़ने के कारण आखिरकार भेड़िए थकने लगते हैं. कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद वे रुक जाते हैं और हार मान लेते हैं. दूसरी ओर खरगोश बिना रुके काफी दूर निकल जाता है और अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है. यह दृश्य साफ दिखाता है कि जंगल में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि समझदारी और हिम्मत भी बहुत मायने रखती है.

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं. कई यूजर्स का कहना है कि कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए. यह घटना साबित करती है कि मुश्किल हालात में सूझबूझ और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत होती है.

