Chatting Ka Chaska: चैट करने का चस्का ऐसा कि शख्स नहाते हुए भी चैट करता रहे, अगर ऐसी कोई तस्वीर सामने आ जाए तो उसका वायरल होना लाजिमी ही है. इस तस्वीर को देख सोशल मीडिया पर कमेंट्स का दौर शुरू हो गया है.

इस फोटो की चर्चा तब होनी शुरू हुई जब इसे सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर @unhappykiddd नाम के यूजर ने शेयर किया. शेयर करते हुए उसने लिखा,

when the conversation is good

फोटो शेयर करते ही वायरल हो गई. अब तक इसे 88.2K Likes मिले हैं और 17.8K रीट्वीट मिल चुके हैं.

देखें पोस्ट-

when the conversation is good pic.twitter.com/r8jhRinhIl — A (@unhappykiddd) June 29, 2021

तस्वीर पर लोगों के रिएक्शन बड़े मजेदार हैं. कोई लिख रहा है, लगता है इसे हाल ही में प्यार हुआ है. एक अन्य ने लिखा, ऐसा करें तो वॉटरप्रूफ फोन ही इस्तेमाल करें.

Use waterproof phone use then enjoy the gossip — Natalie Gum (@NatalieGum1) June 30, 2021

And when the relationship is just new🤣 — Shiru Mbogo✨ (@MbogoShiru) June 30, 2021