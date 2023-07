Viral Video Today: सोशल मीडिया की हैरान करने वाली दुनिया में कभी-कभी हमारे सामने ऐसा कुछ आता है कि होश उड़ जाते हैं. अभी एक ऐसा ही हिला देने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो एक फैमिली से जुड़ा है जो स्पेशल डिनर करने एक मशहूर ढाबे पर पहुंची. ढाबे में चिकन करी का ऑर्डर दिया गया. कुछ ही देर में ऑर्डर टेबल पर आ गया और फैमिली ने खाना भी शुरू कर दिया. मगर तभी डिश में ऐसा कुछ नजर आया कि सभी के होश उड़ गए.

दरअसल जैसे ही चिकन करी की डिश में स्पून डाली हिला देने वाला नजारा दिखाई दिया. डिश में चिकन के पीस के साथ मरा हुआ चूहा भी पड़ा हुआ था. पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल है. इसमें देख सकते हैं कि चिकन पीस के अलावा प्लेट में कुछ अजीब सा नजर आने पर जैसे ही स्पून से उसे ऊपर उठाया गया. साफ पता चल गया कि वो अजीब चीज कुछ और नहीं बल्कि एक मरा हुआ चूहा था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना पंजाब के लुधियाना में मशहूर प्रकाश ढाबे की है, जहां चिकन करी में मरा हुआ चूहा भी परोस दिया गया. बताया गया कि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं आरोप ये भी है कि ढाबे के मालिक ने फूड इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर खुद को बचा लिया.

दूसरी तरफ ढाबे के मालिक ने भी घटना सामने आने के बाद एक वीडियो जारी किया है. उसने दावा किया कि ग्राहक डिस्काउंट चाहते थे और ऐसा नहीं करने पर उन्होंने जबरदस्ती इस तरह का वीडियो बनाया. मालूम हो कि घटना के पीड़िता का नाम विवेक कुमार है, जो प्रेम नगर के फील्ड गंज इलाके में रहते हैं. उनकी शिकायत पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है.