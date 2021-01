Chicken Video: देश भर में बर्ड फ्लू का कहर है. लाखों मुर्गियों को मारा जा रहा है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो एक चिकन का है. इस वीडियो को देख लोग इमोशनल हो रहे हैं. Also Read - यूपी पुलिस की फिर किरकिरी, फोटोशॉप से पुलिसकर्मी और बदमाश को पहनाया मास्क

वीडियो में दिखता है कि एक आदमी मुर्गे को प्यार करता है. मुर्गा भी बड़े आराम से काफी देर तक उससे प्यार करवाता है. Also Read - OMG! चिकन खाने की लगी तलब, नहीं मिला तो गुस्से में पी दारू, लगा दी होटल में आग

ये वीडियो ट्विटर पर John Oberg ने शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

A moment of compassion for a chicken who has endured a life of misery and is destined for a painful end. Broken heart Also Read - Viral Video: कुत्ते ने हमला कर शेरनी को भगाया, लोग बोले- अपनी गली में कुत्ता भी शेर है...

देखें पोस्ट-

A moment of compassion for a chicken who has endured a life of misery and is destined for a painful end. 💔 [@MadridAnimalS] pic.twitter.com/YCUESBpWkd — John Oberg (@JohnOberg) January 11, 2021

इस पोस्ट को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इसे 15.8K views मिल चुके थे.

IAS सुप्रिया साहू ने भी इस पर कमेंट किया है-

Heartbreaking 😢 — Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) January 11, 2021

इस पोस्ट पर लोगों के कमेंट्स-

they are the most wonderful affectionate animals — Marie-L Charlton (@maraluigi) January 11, 2021

So sad. I do my part by not eating animals. — LuAnn Giunta (@GiuntaLou) January 11, 2021