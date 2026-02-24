By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: सुई लगाने आए डॉक्टर को बच्चे ने ठोक दिया इंजेक्शन, वीडियो देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे | देखें वीडियो
डॉक्टर बच्चे को इंजेक्शन लगाते हैं. सुई लगते ही बच्चा थोड़ा सहम जाता है, जैसा आमतौर पर छोटे बच्चों के साथ होता है. टीका लगाने के बाद डॉक्टर इस्तेमाल की गई सिरिंज को पास में ही रख देते हैं और किसी काम से पीछे मुड़ जाते हैं.
Funny Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो में एक छोटा बच्चा डॉक्टर से ऐसा 'बदला' लेता दिख रहा है कि देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. वीडियो में नजर आता है कि एक पिता अपने बच्चे को टीका लगवाने के लिए क्लीनिक लेकर आता है.
राष्ट्रगान पर खड़े नहीं हुए तो क्या होगा, जरूर जान लो केंद्र के नियम और कानून
डॉक्टर को ही लगा दिया इंजेक्शन
बस यहीं से कहानी में मजेदार मोड़ आता है. डॉक्टर के पीछे मुड़ते ही बच्चा फुर्ती दिखाते हुए तुरंत सिरिंज उठाता है और डॉक्टर के कूल्हे पर चुभो देता है. बच्चे के चेहरे के भाव ऐसे होते हैं मानो वह कह रहा हो कि जितना दर्द मुझे हुआ, अब आपको भी महसूस होगा.’ मजेदार है कि डॉक्टर भी अचानक हुए इस वार से चौंक जाते हैं.
क्या बोले नेटिजन्स
मालूम हो कि वीडियो इंस्टाग्राम पर @feedingsarcasm नाम के पेज से शेयर किया गया है और लाखों बार देखा जा चुका है. वीडियो पर नेटिनज्स तरह-तरह की मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे ‘न्यूटन का तीसरा नियम’ बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि बच्चे ने बचपन की अधूरी इच्छा पूरी कर दी.
इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
हालांकि कुछ लोगों ने वीडियो में एक गड़बड़ी भी पकड़ी है. कई यूजर्स का कहना है कि असली डॉक्टर कपड़ों के ऊपर से इंजेक्शन नहीं लगाते. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया एक स्क्रिप्टेड या प्रैंक वीडियो हो सकता है. कुल मिलाकर, वीडियो ने लोगों को खूब हंसाया है. भले ही यह असली घटना हो या मजाक के तौर पर बनाया गया हो, लेकिन बच्चे सोशल मीडिया पर छा गया है.