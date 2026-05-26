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VIDEO: पार्किंग में बच्चे पर टूट पड़ा आवारा कुत्तों का झुंड, कैमरे में कैद हुआ रोंगटे खड़े करने वाला नजारा

Viral Video Today: वीडियो में देखेंगे कि एक बच्चा पार्किंग एरिया में आराम से टहल रहा है कि तभी आवारा कुत्तों का झुंड उसपर टूट पड़ा.

Published date india.com Published: May 26, 2026 5:22 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया में वैसे तो हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. मगर अभी एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा. वीडियो पार्किंग एरिया से जुड़ा है, जहां अलग-अलग जगह गाड़ियां खड़ी नजर आती हैं. इसमें एक बच्चा भी आराम से टहलता हुआ दिख रहा है. मगर एकाएक तभी आवारा कुत्तों का झुंड पार्किंग एरिया में पहुंचा और बच्चे पर हमला कर दिया. हैरान करने वाले करीब 70 सेकंड के वीडियो में फिर जो कुछ नजर आता है यकीन करना मुश्किल होगा.

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बच्चे पर टूट पड़ा कुत्तों का झुंड

सामने आए वीडियो के पहले फ्रेम में सबकुछ शांत नजर आता है. इसमें पानी की बोलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं. मगर तभी एक बच्चा चीखते हुए भागता हुआ नजर आता है. अब फ्रेम के दूसरे हिस्से में जो कुछ नजर आता देखकर होश उड़ जाएंगे. आवारा कुत्तों का झुंड बच्चे पर टूट पड़ा और हमला कर दिया. बच्चा जमीन पर पड़ा है और खुद को बचाने की नाकाम कोशिश करता है. मगर कुत्तों का झुंड उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता. इधर बच्चे चीखते चिल्लाते हुए देखकर तुरंत आसपास मौजूद लोग दौड़कर आए बच्चे को सुरक्षित बचाया.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

मालूम हो हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. वीडियो अभी तक हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है. इसपर नेटिजन्स भी खूब कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करके लिखा, ‘ये बहुत खतरनाक है. बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए.’ एक कमेंट में लिखा गया, ‘आवारा कुत्तों का आतंक हर जगह है.’ मालूम हो वीडियो एक्स पर @DeshGujarat नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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