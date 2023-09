शराबी पति ने नशे में धुत होकर पत्नी से मांगे पैसे, बच्चों ने कर दी पिटाई, देखें Viral Video

Fight Viral Video: सोशल मीडिया पर लड़ाई के खूब वीडियो आते हैं. अब एक परिवार में मार-पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है. इसमें एक शराबी पति अपनी पत्नी से शराब के नशे में पैसे मांगता है इतने में उसके बच्चे उसे मारने लगते हैं. पत्नी दोनों के बीच में लड़ाई होने से बचाती है. वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने सड़क को ही जंग का अखाड़ा बना दिया है.

परिवार के बीच लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि पता ही नहीं चलता है कि कौन किससे लड़ रहा है. वीडियो को @Ghar Ke Kalesh नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है. ये लोग किसी दुकान के बाहर लड़ रहे हैं. दो लड़के मां को परेशान करने के लिए अपने बाप को पीट रहे हैं और मां बीच बचाव कर रही हैं.

लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं. इसमें देखा जा सकता है कि बाप अपने बच्चों को मारने के लिए स्टूल उठा लेता है वहीं, मां उसे रोकने लगती है. बच्चे अपने बाप को मुक्के और थप्पड़ भी मारते हैं. हालांकि, थोड़ी देर बार कुछ लोग आकर इन्हें अलग-अलग करते हैं और इन्हें शांत कराते हैं.

Kalesh b/w Husband and Wife,kids over he was drunk and asking money from his wife pic.twitter.com/EKvApGFEVi

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 19, 2023