Chimpanzee Gym Video: अगर आपको लगता है कि केवल इंसान ही वर्कआउट करते हैं, फिटनेस का ध्यान रखते हैं, तो ये वीडियो आपके होश फाख्ता कर देगा. वजह है इसमें देसी जिम करता चिंपैंजी.

ये चिंपैंजी इतनी मस्ती में है कि जबरदस्त गुलाटियां मार रहा है. लोग ये देखकर हैरान हैं कि भला ये कैसे एक ही एक्सरसाइज बार-बार कर रहा है.

लोगों को इस चिंपैंजी का ये अलग अंदाज ही भा रहा है. यही वजह है कि वीडियो को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है.

सोशल मीडिया पर ये वीडियो IFS सुशांत नंदा ने शेयर किया. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

What was that?

यानी ‘ये क्या था?’ सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब वायरल हो गया है.

देखें वायरल पोस्ट-

What was that? pic.twitter.com/40oj6WlYKs — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 25, 2021

वीडियो को अब तक 11.3K views मिल चुके हैं. लोग इस पर काफी मजेदार कमेंट्स भी दे रहे हैं.

