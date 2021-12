Chimpanzee Ka Video: सोशल मीडिया पर जानवरों के एक से एक वीडियो सामने आते हैं. इनमें कुछ वीडियो बहुत ही क्यूट होते हैं तो कुछ हैरान कर जाते हैं. जानवर भी इंसानों की तरह कभी-कभी काफी तनाव में आ जाते हैं गुस्सा करने लग जाते हैं. इसी संबंध में एक चिंपैंजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में चिंपैंजी अपने बाड़े से बाहर लोगों की भीड़ देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और उसके बाद अपने ही अंदाज में चेतावनी दे देता है. जब से यह वीडियो पोस्ट हुआ तब से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.Also Read - Santa Claus Ka Video: फायर बिग्रेड की गाड़ी पर सवार सांता क्लॉज ने बच्चों को बांटे गिफ्ट, खूब वायरल हो रहा वीडियो

चिंपैंजी का वायरल वीडियो

आईएफएस अधिकारी सुसांत नंदा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जू में चिंपैंजी के बाड़े के बाहर कोई लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुआ है. लेकिन लोगों का ऐसा करना चिंपैंजी को पसंद नहीं आता है और वो झूले से लटकता हुआ लोगों पर हमले की कोशिश करता है. साथी ही उनपर धूल भी फेंकता है. एक तरह से वो लोगों को यहां न आने की चेतावनी दे रहा होता है. वीडियो को खूब देखा जा रहा है.

यहां देखें वीडियो:

Wild animals are not for exhibition. See the stress it has…

Please free animals from chains & cages pic.twitter.com/0GCtVLpcUf

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) December 18, 2021