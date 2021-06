Chimpanzee Ramp Walk: सोशल मीडिया पर जनवरों के कई तरह के वीडियो शेयर किए जाते हैं. जो कई बार काफी मजेदार और हैरान कर देने वाले होते हैं. सोशल मीडिया पर आए दिन कुत्ते ,बिल्ली, शेर या बंदर की वीडियोज शेयर की जाती है. सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जो कि चिंपांजी का है. इस वीडियो में चिंपांजी कुछ ऐसा कर रहा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे.

चिंपांजी का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में चिंपांजी एक पुल की रेलिंग पर गजब का संतुलन बनाए चला जा रहा है. इस वीडियो को भारतीय वन सेवा में अधिकारी सुशांत नन्दा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. सुशांत ने कैप्शन में लिखा है – ऐसा लगता है मानों ट्विटर ने उसका अकाउंट वेरिफाई कर दिया हो.

