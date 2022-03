China Plane Crash Video: दक्षिण चीन के गुआंग्शी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र में आज सोमवार को 133 लोगों को लेकर जा रहा एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. दुर्घटनाग्रस्त हुए चाइना ईस्टर्न फ्लाइट में जिंदा बचे लोगों के बारे में अभी तत्काल जानकारी नहीं मिली है. समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने क्षेत्रीय आपातकालीन प्रबंधन विभाग के हवाले से बताया कि बोइंग 737 विमान (Boeing 737 plane) वुझोउ शहर के टेंगजिआन काउंटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में आग लग गई.Also Read - RRR की टीम ने आमिर को सिखाए डांस स्टे्प्स, Ram Charan... Jr NTR और आलिया ने दिया हौसला...हो जाएगा.. जाएगा Video

चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार एक पहाड़ी क्षेत्र में हुई इस दुर्घटना के कारण आसपास के जंगल में आग लग गई है और फिलहाल जान-माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है. हालांकि बचावकर्मी घटनास्थल पर इकट्ठे हो गए हैं और बचाव अभियान शुरू किया जा चुका है. रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल हताहतों की संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई है. बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार फ्लाइट एमयू5735 को दोपहर 1.15 बजे कुनमिंग से रवाना होना था और विमान गुआंगजौ के रास्ते में था.

The first minutes after the Boeing 737 crash in southern China. Video published by eyewitnesses. pic.twitter.com/jWdgiq9iSH

