  • Hindi
  • Viral
  • China Built World Longest Expressway Tunnel Through Mountains In Xinjiang High Altitude Engineering Marvel Video Goes Viral

चीन ने फिर रचा इतिहास, पहाड़ों को चीर कर बना दिया दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे टनल! देखें- Video

China Expressway Tunnel: सोशल मीडिया पर चीन की एक एक्सप्रेसवे टनल काफी चर्चा में है. इस टनल की खासियत लोगों को हैरान कर दी है. इस स्टोरी में हम आपको पड़ोसी देश के इसी अनोखे टनल के बारे में बता रहे हैं.

Published date india.com Published: January 7, 2026 4:18 PM IST
email india.com By Azhar Naim email india.com
China Longest Expressway Tunnel Video
China Longest Expressway Tunnel Video

जब बात भविष्य की होती है, तो चीन का नाम लोगों के दिमाग में सबसे पहला आता है. इसकी वजह इस देश की तेजी से बढ़ती तकनीक है, जो आए दिन नई उपलब्धि हासिल करके दुनिया को हैरान कर रही है. इसी कड़ी में चीन ने फिर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसके बारे नें सोचकर भी दुनिया हैरान है. दरअसल, चीन ने ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों, बर्फीली हवाओं और तमाम भूंकप आदि के खतरे को चीरते हुए पहाड़ के आर-पार ऐसी सड़क बनाकर तैयार कर दी है, जिसे तकनीक की दुनिया का बड़ा चमत्कार माना जा रहा है.

आखिर क्या खास है इस टनल में?

चीन द्वारा तैयार की गई इस टनल का नाम तियानशान शेंगली टनल है, जो न सिर्फ चीन की बल्कि दुनिया की सबसे लंबी टनल बन चुकी है. इस शानदार टनल को बनाकर चीन ने अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में एक और नाम जोड़ लिया है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये टनल कोई आम टनल है, तो जान लीजिए की इस टनल की कुल लंबाई 22.13 किलोमीटर है, जो चीन के शिनजियांग प्रांत में तियानशान पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर गुजरती है. यह टनल करीब 3,000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है, जहां सर्दियों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. इतना ही नहीं, यह इलाका भूकंप के लिहाज से भी बेहद खतरनाक हैं.

पहले सफर करने से पहले 10 बार सोचते थे लोग

आपको जानकर हैरान होगी कि जहां पर ये एक्सप्रसवे टनल बना है, वो तियानशान पर्वत श्रृंखला में आता है, जो करीब 2,500 किलोमीटर तक फैली हुई है और यह शिनजियांग को उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में बांटती है. इस एक्सप्रेसवे टनल के बनने से पहले इन दोनों क्षेत्रों के बीच यात्रा करना बेहद मुश्किल और खतरनाक होता था. यहां लोगों को घुमावदार पहाड़ी सड़कों से होकर गुजरते हुए, करीब 4,000 मीटर तक ऊंचाई पर यात्रा करना पड़ता था. ऐसे में सर्दियों के दिनों में इन सड़कों पर हालात इतने ज्यादा खराब हो जाते थे कि बर्फबारी के कारण कई-कई महीनों के लिए मार्ग को बंद करना पड़ता था, और कई बार लोग भी बीच में फंस जाते थे.

घंटों का सफर अब मिनटों में

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

रिपोर्ट के अनुसार, इस एक्सप्रेसवे टनल के बानने के बाद इस रूट पर यात्रा करने वाले लोगों का बहुत राहत मिलेगी. माना जा रहा है कि अब उत्तरी और दक्षिणी शिनजियांग के बीच का सफर महज 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. पहले लोगों को जहां अपनी जान का खतरा रहता था और सफर थकान भरा हो जाता था, ऐसे में ये नया एक्सप्रेसवे टनल उनकी इस मुश्किल को दूर कर देगा और सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभाव कराएगा. सोशल मीडिया पर इस शानदार टनल का भी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे इस तरह बनाया गया है कि देखने वाले हैरान है.

About the Author

Azhar Naim

Azhar Naim

मैं अज़हर नईम हूं और फिलहाल India.com में ट्रेनी के तौर पर काम कर रहा हूं. यहां मैं ट्रेंडिंग, वायरल, जनरल नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न विषयों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.