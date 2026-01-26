  • Hindi
सोशल मीडिया पर पति के अफेयर का मजाक उड़ाना पड़ा भारी! अब पत्नी को 15 दिन तक रोज वीडियो बनाकर मांगनी होगी माफी

China Viral News: एक महिला ने अपने पति के अफेयर की बात सोशल मीडिया पर डाल दी और उसका खूब मजाक उड़ाया. इसके बाद कोर्ट ने महिला को अपने पति से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश दे डाला.

Viral News: चीन से आई एक अजीबोगरीब खबर ने लोगों को हैरान कर दिया है. जब एक महिला को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से कोर्ट जाना पड़ गया. दरअसल, एक महिला ने अपने पति को अफेयर की खबर सोशल मीडिया पर लीक कर दी और उसकी जमकर खिल्लियां भी उड़ाई. जब केस कोर्ट में गया, तो जज ने महिला को सार्वजनिक रूप अपने पति से क्षमा मांगने के लिए कहा. कोर्ट का कहना है कि भले ही पति की गलती हो, लेकिन सोशल मीडिया पर पति को मजाक उड़ाने का अधिकार किसी को नहीं है.

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, निउ ना नाम की एक महिला चीन के हेनान प्रांत में रहती है. उसका कहना है कि उसकी शादी उसके पति गाओ फी से 10 साल से अधिक समय पहले हुई थी और उनकी एक बेटी भी है. निउ के मुताबिक, उसका पति एक कोयला की खदान में एक टीम लीडर के तौर पर कार्यरत है और उसका लगभग पिछले 5 सालों से अपनी एक मैरिड सहकर्मी हान नाम की महिला के अवैध संबंध चल रहा है. महिला का पति हद तब पार कर देता है, जब वह अपनी प्रेमिका के लिए सोना, मेकअप का सामान और महंगे कपड़े खरीदने में लाखों का खर्चा कर देता है.

सोशल मीडिया पर उछाली पति की इज्जत

ये सब देखकर महिला को गुस्सा आता है और सोशल मीडिया पर अपने पति के अफेयर का खुलासा कर दिया. महिला ने सिर्फ अपने पति और उसकी प्रेमिका हान के बीच के चक्कर का खुलासा नहीं किया, बल्कि उसने इन दोनों के लिए कड़वे और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया. यही नहीं, महिला अपने पति की धोखेबाजी का मजाक और तंज कसने वाली छोटी कहानी भी पोस्ट कर डालती है.

पति ने दायर किया पत्नी के खिलाफ दायर

इसके बाद पति कोर्ट जाने का फैसला करता है और अपनी पत्नि के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करता है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भले ही किसी शख्स का स्वभाव खराब हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कानून तोड़ा जाए.

15 दिन तक मांगनी होगी माफी

कोर्ट ने महिला को लगातार 15 दिनों तक अपने पति से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश दिया है. माफी की हर वीडियो का कंटेंट कोर्ट से वेरिफाई कराना होगा. अब 12 जनवरी से महिला हर रोज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पति के नाम से माफी मांगने वाले वीडियो शेयर कर रही हैं. एक वीडियो में, उसने कहा कि वह बेहद गुस्से में थी और उसने उसे अपमानित करने का गलत फैसला लिया, जिसके लिए वह माफी मांगती है.

