China Glass Bridge: चीन से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान हो रहे हैं. तस्वीरों में चीन का ग्लास ब्रिज दिख रहा है और उस पर लटका हुआ एक लड़का. तस्वीरें होश उड़ाने वाली हैं.

लोंगजिंग शहर में बना ये ग्लास ब्रिज यानी कांच के फर्श वाला पुल है. यहां तेज आंधी आने की वजह से पुल को नुकसान पहुंचा और वह टूट गया. पुल टूटने की वजह से एक लड़का हवा में ही लटका रह गया.

ये लड़का उस समय 330 फीट ऊंचे ब्रिज पर लटका था. इसी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

स्थानीय मीडिया के अनुसार, शुक्रवार को ये हादसा हुआ. उस समय क्षेत्र में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं.

देखें वायरल तस्वीरें-

Tourist left dangling 330ft in the air after glass-bottomed bridge shatters in 90mph gale-force winds in China.

He crawled to safety, guided by firefighters and police. pic.twitter.com/Pk2vA7iUY2

— Hoodlum 🇺🇸 (@NotHoodlum) May 10, 2021