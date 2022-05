दुनिया के कुछ शहरों में एक बार कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. केस बढ़ने के बाद लॉकडाउन जैसी पाबंदियां भी लगाई गई हैं. चीन में भी संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद कई शहरों में सख्त लॉकडाउन (Lockdown) लागू है. चीन के लोग कोरोना से ज्यादा लॉकडाउन (Chiana Lockdown) से डरे हुए हैं. इसकी वजह भी है. सोशल मीडिया (Social Media) पर ऐसे कई वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहे हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे. वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि वहां कैसे कोविड टेस्ट किये जा रहे हैं.Also Read - देश में गर्मी का ऐसा सितम की महिला ने कार के बोनट पर ही पका ली रोटी, सोशल मीडिया पर Viral हो रहा VIDEO

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता सकता है कि एक महिला फर्श पर लेटी है और चिल्ला रही है. वह टेस्ट का विरोध करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक शख्स उसके हाथों को अपने घुटनों से दबा लेता है और उसे मजबूती से पकड़ लेता है. इसके बाद वह महिला का मुंह दबाता है और कोविड किट पहना शख्स उसके मुंह में स्वाब सैंपल (Viral Covid Test Video) लेता दिख रहा है. India.com इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग इसे शेयर कर रहे हैं.

The woman was forced to do COVID-test in China. https://t.co/2E5Ba0nf15

विदेशी मेहमानों के लिए वृन्दावन में सख्त हुए नियम, गेस्ट हाउस और आश्रमों में देना होगा कोरोना जांच का प्रमाणपत्र

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोग कई तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने ट्वीट किया, ‘कितना भयावह है यह. यह दुखद है, बिल्कुल असहनीय है. एक अन्य यूजर ने एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसमें चीनी स्वास्थ्यकर्मियों को अनिवार्य कोविड परीक्षण के लिए एक बूढ़े व्यक्ति के घर में जबरन प्रवेश करते दिखाया गया था.

वीडियो को पहले चीन में ट्विटर के समकक्ष वीबो पर पोस्ट किया गया था और इसके बाद यह अन्य प्लेटफॉर्म पर भी शेयर होना शुरू हो गया. यह वीडियो किस स्थान का है इसका पता नहीं है, लेकिन यह ऐसे समय में आया है जब शंघाई के लोग बीते एक महीने से अधिक समय से सख्त लॉकडाउन (Lockdown) का सामना कर रहे हैं.

Chinese government will break your home to force you take a Covid test and vaccine pic.twitter.com/NHzS9pnaWX

From kids to grandparents , no one can escape from Chinese stormtroopers mandatory Covid test.

QR code vaccine passport gives Chinese government a perfect weapon to find you from the crowd if you don't do daily mandatory Covid test.

🧵threadhttps://t.co/VAlup7JC86 pic.twitter.com/QNiNqMZBMR

— Songpinganq (@songpinganq) March 19, 2022