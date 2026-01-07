  • Hindi
चांद से पहले गुफाओं में क्यों उतर रहे चीनी अंतरिक्ष यात्री? जमीन के नीचे छिपी है ड्रैगन की बड़ी स्पेस रणनीति

चीन अपने स्पेस मिशन को लेकर तेजी से ट्रेनिंग कर रहा है. लेकिन चीनी एस्ट्रोनॉट्स अपनी ट्रेनिंग किसी खास लैब में नहीं बल्कि अंधेरी गुफाओं में कर रहे हैं, इसके पीछे उनकी एक बड़ी तैयारी है. आइए जानते हैं चीन के इस मून प्लान के बारे में.

चीन ने चांद पर इंसान भेजने की तैयारी को एक नया और अलग रास्ता दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, चांद मिशन से पहले चीनी अंतरिक्ष यात्रियों को खुली जमीन नहीं, बल्कि अंधेरी गुफाओं में भेजा जा रहा है. दरअसल, चीन का मानना है कि चांद की सतह जितनी कठिन है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण वहां का वातावरण भी है. इसी वजह से 28 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों, जिन्हें ताइकोनॉट्स कहा जाता है, उन्हें देश के दूर के इलाके में मौजूद चूना-पत्थर की विशाल गुफाओं में विशेष ट्रेनिंग के लिए भेजा गया. यहां उन्हें सीमित रोशनी, संचार की कमी और संसाधनों की तंगी में काम करना सिखाया जा रहा है, ताकि वे चांद की असली परिस्थितियों का सामना कर सकें.

गुफाओं में चांद जैसा माहौल तैयार

यह खास ट्रेनिंग चीन के चोंगछिंग प्रांत स्थित वूलोंग नेशनल पार्क की गहरी और सुनसान गुफाओं में आयोजित किया गया. अंतरिक्ष यात्रियों को चार टीम में बांटा गया और हर टीम ने छह दिन और पांच रात लगभग पूरी तरह अंधेरे में बिताईं यह चीन का पहला ऐसा ट्रेनिंग है, जिसे सीधे मानवयुक्त चांद लैंडिंग मिशन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया. गुफाओं के अंदर तापमान में उतार-चढ़ाव, लगातार अंधेरा और बाहरी दुनिया से सीमित संपर्क, बिल्कुल वैसा ही अनुभव देता है जैसा चांद पर हो सकता है, जहां एक चांद दिवस करीब 14 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है और रात बेहद ठंडी होती है.

आसान नहीं थी ट्रेनिंग

रिपोर्ट के मुताबिक, इस मिशन का नेतृत्व अनुभवी अंतरिक्ष यात्री ये ग्वांगफू ने किया, जो पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पेस ट्रेनिंग कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं. गुफाओं के अंदर ताइकोनॉट्स को रस्सियों की मदद से खड़ी चट्टानों से उतरने, संकरे रास्तों से गुजरने और सीमित उपकरणों के साथ सर्वे करने का अभ्यास कराया गया. इसके साथ ही उन्होंने जमीन के नीचे बने रास्ते का नक्शा तैयार करना भी सीखा, जो भविष्य में चांद पर भूवैज्ञानिक अध्ययन और संभावित आवास स्थलों की पहचान में मदद करेगा. इस दौरान मानसिक दबाव से निपटने और टीमवर्क बनाए रखने पर भी खास ध्यान दिया गया.

सीमित संसाधनों में ट्रेनिंग सबसे मुश्किल

गुफा में ट्रेनिंग का सबसे अहम हिस्सा था सीमित संसाधनों में जीवित रहने की तैयारी. अंतरिक्ष यात्रियों को हवा, पानी और खाने का बेहद सावधानी से उपयोग करना सिखाया गया साथ ही संसाधनों की रिसाइक्लिंग और लंबे समय तक बंद जगहों में रहने से पैदा होने वाले तनाव को संभालने का अभ्यास कराया गया यह सब इसलिए जरूरी है क्योंकि चांद परतो तुरंत मदद मिलेगी औरही संसाधन आसानी से उपलब्ध होंगे. वहां तापमान माइनस 130 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे हर छोटी गलती जानलेवा साबित हो सकती है.

चांद पर भविष्य की तैयारी तेज

चीन का लक्ष्य 2030 तक इंसानों को चांद पर उतारना है, ऐसे में यह गुफा प्रशिक्षण उसी बड़ी योजना का हिस्सा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, चीन भविष्य में चांद पर भूमिगत आवास बनाने की रणनीति पर भी काम कर रहा है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को खतरनाक विकिरण और सूक्ष्म उल्कापिंडों से बचाया जा सके. यह प्रशिक्षण नासा जैसे अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों से प्रेरित है और चीन की तेजी से बढ़ती अंतरिक्ष क्षमता को दिखाता है. साफ है कि चीन चांद पर सिर्फ पहुंचना नहीं, बल्कि वहां रहकर काम करने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है.

