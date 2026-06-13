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'भीख मांगने का काम भी छीन लिया अब', वायरल हुआ चीन में रोबोट का अजब-गजब वीडियो

वीडियो में एक रोबोट सड़क किनारे बैठा नजर आता है और आम लोगों की तरफ प्लेट बढ़ाकर पैसे मांगता दिखाई देता है. यही वजह है कि इंटरनेट यूजर्स इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं.

Written by: Ikramuddin
Published: June 13, 2026, 9:54 PM IST
'भीख मांगने का काम भी छीन लिया अब', वायरल हुआ चीन में रोबोट का अजब-गजब वीडियो
भीख मांग रहे रोबोट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

China Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों चीन का एक अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरानी में डाल दिया है. वीडियो में एक रोबोट सड़क किनारे बैठा नजर आता है और आम लोगों की तरफ प्लेट बढ़ाकर पैसे मांगता दिखाई देता है. यही वजह है कि इंटरनेट यूजर्स इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं. वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि रोबोट के सामने एक प्लेट रखी हुई है, जबकि पास में डिजिटल पेमेंट के लिए क्यूआर कोड भी मौजूद है. सड़क से गुजरने वाले लोग उसके पास रुकते हैं, उसे देखते हैं और कुछ लोग उसकी प्लेट में पैसे भी डालते नजर आते हैं. रोबोट का यह अंदाज लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया.

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चीन में भीख मांगता दिखा रोबोट

वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल रहा है. लाखों लोग इसे देख चुके हैं, जबकि हजारों यूजर्स इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. खास बात यह है कि वीडियो को देखने के बाद ज्यादातर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘अब तो रोबोट भी कमाई के नए तरीके खोजने लगे हैं.’ दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए कहा, ‘तकनीक इतनी आगे निकल गई कि भीख मांगने का काम भी ऑटोमेट हो गया.’ वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘यह इंटरनेट पर आज देखा गया सबसे अजीब और मजेदार वीडियो है.’

खूब शेयर कर रहे हैं लोग

वीडियो की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि उन्होंने पहली बार किसी रोबोट को इस तरह लोगों से पैसे मांगते देखा है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों की जिज्ञासा बढ़ा रहा है. हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि रोबोट किसी प्रचार अभियान, तकनीकी प्रदर्शन या मनोरंजन कार्यक्रम का हिस्सा था. लेकिन इसके अनोखे प्रजेंटेशन ने इसे वायरल कंटेंट की लिस्ट में शामिल कर दिया है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

फिलहाल इंटरनेट पर इस रोबोट की खूब चर्चा हो रही है. कोई इसे तकनीक का मजेदार प्रयोग बता रहा है तो कोई इसे भविष्य की झलक मान रहा है. लेकिन एक बात तय है कि इस वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स को मनोरंजन का नया टॉपिक जरूर दे दिया है. मालूम हो वीडियो एक्स पर @ErenChenAI नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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