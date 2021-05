China Rocket: चीन की हरकतों से पूरी दुनिया परेशान है. कोरोना महामारी चल ही रही है कि अब चीन ने पूरी दुनिया को एक और संकट में डाल दिया है. दरअसल चीन का एक रॉकेट कंट्रोल से बाहर हो गया है. खतरा है कि वह धरती पर गिर सकता है. ये खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा निकल रहा है. Also Read - CoronaVirus In India: कोरोना पोस्ट पर SC ने कहा-सोशल मीडिया पर हमें लोगों की बात सुननी चाहिए, कार्रवाई नहीं हो

कब गिरेगा धरती पर

वैज्ञानिकों का कहना है कि ये रॉकेट शनिवार तड़के धरती पर गिर सकता है. अब दिक्कत ये है कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि रॉकेट कहां गिरेगा. वैज्ञानिकों को डर है कि अगर ये आबादी वाले इलाके में गिरा तो भारी तबाही आ सकती है.

कैसा है चीनी रॉकेट

जानकारी के मुताबिक ये रॉकेट 100 फीट लंबा और 16 फीट चौड़ा है. वजन 21 टन है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के लॉन्ग मार्च 5बी रॉकेट का हिस्सा 8 से 10 मई के बीच पृथ्वी पर गिर सकता है.

इस बीच सोशल मीडिया पर लोग इस खबर पर जबरदस्त रिएक्शंस दे रहे हैं. वे इस सब के लिए चीन को कोस रहे हैं.

The rest of the world looking at China right now #chinarocket

Wtf another one, china now just making mess all over the place and the rest of world has to clean their shit pic.twitter.com/bu6Q2RXtHj

— Sparrow Bluebeard (@Bluebeard05) May 6, 2021