China Viral Video : बीमारी में भी नहीं रुकी बच्चों की पढ़ाई, अस्पतालों में बनाए गए होमवर्क जोन

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे देख सब हैरान होने के साथ ही इसकी तारीफ भी कर रहे हैं. वायरल हो रही तस्वीर चीन की है. जहां फेफड़ों से जुड़ी बीमारी तेजी से फैल रही है. ये जानलेवा बीमारी मासूमों को अपना शिकार बना रही है. माहौल काफी भयावह है. अस्पतालों में बिस्तर मरीजों से भरे पड़े हैं. चीन में बच्चे रहस्यमयी डिजीज से जूझते दिखाई दे रहे हैं. वायरल हो रही तस्वीर में सभी बच्चे अस्पताल में अपना होमवर्क करते भी दिख रहे हैं. उनके लिए ‘होमवर्क जोन’ बनाए गए हैं. इस तस्वीर को अब तक कई लोग देख और लाइक भी कर चुके हैं.

बता दें कि चीन में सांस संबंधी बीमारी माइकोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लूएंजा फ्लू के मामले काफी बढ़ रहे हैं. यह बीमारी ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बना रही है. सभी लोगों से सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने की अपील की गई है. जहां कुछ लोग इसके विरोध में हैं, वहीं कुछ पूरा सहयोग देने में लगे हैं. विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि बच्चों को बीमारी में स्ट्रेस दिया जा रहा है. वहीं दूसरी ओर सपोर्ट करने वालों का मानना है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छी पहल है.

Students keep doing homework while getting IV fluids, in a hospotal.

China has entered the high season for respiratory diseases, with surging cases of mycoplasma pneumonia and influenza flu, most of the patients are children, masks recommended again in public spaces. pic.twitter.com/YxdsdMrpdk

