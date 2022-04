China Viral Video: दुनियाभर के अधिकतर देशों में जहां कोरोना वायरस महामारी से हालात लगभग सुधर गए हैं, वहीं चीन में संक्रमण से हालात बेकाबू होने लगे हैं. यहां शांघाई सिटी में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है. प्रशासन पूरी सख्ती से कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटा है. सख्त से सख्त लॉकडाउन लगाया गया है. आम लोगों के घरों से बाहर निकलने तक पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसी बीच सोशल मीडिया में चीन के भयावह लॉकडाउन से जुड़े कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं.Also Read - Bride Groom Video: दूल्हा-दुल्हन संग फोटो खिंचाने आए शख्स के साथ कर दी शरारत, फिर स्टेज पर ही होने लगी पटका पटकी- देखें वीडियो

इनमें एक वीडियो बिल्लियों से जुड़ा सामने आया है. जिन्हें कोविड-19 संक्रमण होने के शक में बड़े-बड़े थैलों में बंद कर मरने के लिए छोड़ दिया गया है. वीडियो में सड़क पर दर्जनों बिल्लियों को देखा जा सकता है.

Pets from people getting tested positive for covid are being collected to be killed in #Shanghai #China.#CCP is evil. pic.twitter.com/jc2P5K2f5W — Germs of Woke CCP (@GermsofCCP) April 10, 2022

इसी तरह एक अन्य वीडियो शांघाई सिटी में एक सुपरमार्केट का सामने आया है, जहां भोजन के पैकेट के लिए लूट मची है. बताया गया कि कोरोना के चलते एक बड़ी आबादी को क्वारंटाइन किया गया है, जिससे अधिकतर लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है.

यहां देखें वीडियो

Breaking⚠️⚠️ In #china's #Shanghai, massive of starving rioters are ransacking and looting a supermarket. People suddenly demanded freedom and civil rights. Covid Revolution is uprising. pic.twitter.com/fD37uGme3Z — Rob (@vaccinisgenocid) April 9, 2022

इसी तरह एक अन्य वीडियो में स्थानीय अधिकारी दपंत्ति को अलग-अलग रहने के लिए कहता नजर आ रहा है. अधिकारी कहता है, ‘आज रात से कपल्स को अलग-अलग सोना चाहिए. एक-दूसरे को चूमे नहीं, और ना ही गले लगें. भोजन भी अलग-अलग ही खाएं.’

यहां देखें वीडियो

Covid restriction worsens in China ANNOUNCEMENT! Made by Chinese officials that “From tonight, couple should sleep separately, don’t kiss, hug is not allowed, and eat separately. Thank you for your corporation! " pic.twitter.com/DJFpgS7Vhk — MUBreaking (@MUBreaking) April 7, 2022

सोशल मीडिया में एक भयावाह वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें घुटने पर बैठा चीनी नागरिक उसे घर जाने देने की अपील करता है. मगर प्रशासन उसे इसकी अनुमति नहीं देता.

यहां देखें वीडियो

Somewhere in china, a man crying on his knees screaming & begging to the authority "you want Covid negative proof, here I have it. I have work permit. What can I do? I am begging you to let me return home." pic.twitter.com/y2Y6hKV3ig — Northrop Gundam (@GundamNorthrop) April 6, 2022

मालूम हो कि शांघाई सहित चीन के अधिकतर शहरों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है. हर रोज हजारों की तादाद में संक्रमित मिल रहे हैं.