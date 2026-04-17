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आसमान से बरसे पैसे, लूटने के लिए लोगों में मची होड़... सोशल मीडिया पर वायरल हो गया Video
Viral Video: चीन में एक महिला ने बालकनी से पैसे फेंक दिए, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Viral Video: आमतौर पर कहा जाता है कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता और आसमान से नहीं गिरता, लेकिन चीन के गुआंगडोंग प्रांत में कुछ ऐसा हुआ कि यह कहावत गलत लगने लगी. शांतोउ शहर में एक महिला ने ऊंची इमारत की बालकनी से बड़ी मात्रा में नोट नीचे फेंक दिए. यह नजारा देखते ही लोग हैरान रह गए और सड़क पर अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
लोगों में मची नोट लूटने की होड़
जैसे ही नोट हवा में उड़ते हुए नीचे आने लगे, आसपास मौजूद लोग उन्हें उठाने के लिए दौड़ पड़े. कुछ ही मिनटों में वहां भीड़ जमा हो गई और हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसे लेने की कोशिश करने लगा. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लोग नोट पकड़ने के लिए एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे.
देखें वीडियो
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विवाद के बाद हुई घटना की आशंका
स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना किसी घरेलू विवाद के बाद हुई हो सकती है. बताया जा रहा है कि महिला का अपने साथी के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर पैसे बालकनी से फेंक दिए. हालांकि, इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती जानकारी इसी ओर इशारा करती है.
पुलिस और प्रशासन ने संभाला मामला
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. बिल्डिंग मैनेजमेंट ने भी इस घटना की पुष्टि की और बताया कि फेंके गए नोट असली थे. प्रशासन ने लोगों से अपील की कि जिसने भी पैसे उठाए हैं, वह उन्हें वापस जमा कराए. कुछ लोगों ने पैसे लौटाना भी शुरू कर दिया है.
सोशल मीडिया पर मिली
इस घटना का वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कुछ लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में लिया, तो कुछ ने महिला के गुस्से पर हैरानी जताई. कई यूजर्स ने कहा कि इतना गुस्सा होना सही नहीं है, वहीं कुछ ने इसे पैसे की अहमियत पर एक अलग संदेश के रूप में भी देखा.