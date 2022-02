Chocolate Day 2022 Memes: वैलेंटाइन वीक का आज तीसरा दिन है और इस दिन को चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है. रोज डे और प्रपोज डे के बाद चॉकलेट डे को भी लोग बड़े क्रेज के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास दिन पर कपल्स एक दूसरे को चॉकलेट गिफ्ट करते हैं. इस मौके पर सोशल मीडिया पर #ChocolateDay ट्रेंड कर रहा है और इसके तहत यूजर्स फनी मीम्स पोस्ट कर रहे हैं. कई ऐसे फनी मीम्स और जोक्स पोस्ट हो रहे हैं, जिसे पढ़ने के बाद हंसी नहीं रुक रही है. तो देर किस बात की देखिए चॉकलेट डे पर पोस्ट हुए फनी मीम्स.Also Read - Funny Video: गूगल से 'जिंदगी बर्बाद करने वाली धुन' बजाने की रिक्वेस्ट कर रहा था लड़का, फिर जो हुआ हंसी नहीं रुकेगी- देखें वीडियो

यहां देखें चॉकलेट डे पर पोस्ट हुए मीम्स…

#ChocolateDay When the Memna is fan of Bakra Le Memni be like.. pic.twitter.com/HLgVI2soXA — PRITAM (@Impritam67) February 9, 2022

Also Read - Viral Video: साइकिल पर खड़े होकर बीच सड़क पर करतब दिखाने लगा शख्स, जिसने भी देखा दंग रह गया- देखें वीडियो

On #ChocolateDay When she ask for chocolate Me : pic.twitter.com/rJAlzUHyio — ANUJ KASANA 🇮🇳 (@anujKasana_) February 9, 2022

Also Read - Chocolate Day 2022: अपने दिन की शुरुआत करें चॉकलेट से, जानें खाली पेट चॉकलेट खाने के फायदे

#ChocolateDay

Partners giving expensive chocolate to each other on chocolate day

Friends jinhe 5rs ki toffe bhi nahi mili aaj tak : pic.twitter.com/ZVH14olVBJ — IUC (@Coolhubhai) February 9, 2022

#ChocolateDay

When my friend asks me “konsa chocolate du aaj usko”

Me: pic.twitter.com/yee1PS31PA — 🇮🇳 (@yeahitweetalot) February 9, 2022

बता दें कि चॉकलेट डे हर साल 9 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. इसका अधिकतर क्रेज कपल्स में देखने को मिलता है. माना जाता है कि चॉकलेट का इतिहास 4 हजार साल पुराना है. जानकारी के अनुसार, चॉकलेट डे को सबसे पहले एक ईसाई दावत के दिन के मनाया गया था. वैसे भी चॉकलेट सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद मानी जाती है. इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है. चॉकलेट को वैसे भी पूरी दुनिया में हर उम्र के लोग पसंद करते हैं.