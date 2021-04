Chor Chidiya: शातिर चोरों को तो आपने काफी देखा होगा, इतनी बारीकी से चीजें उड़ाते हैं कि किसी को भनक तक नहीं लगती. अब ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. पर फर्क बस इतना है कि चोर कोई शख्स नहीं बल्कि सीगल (सामुद्रिक चिड़िया) है. Also Read - Cat Six Pack Abs Video: बिल्ली कर रही थी धांसू वर्कआउट, 2 मिलियन व्यूज, लोग बोले-ससुरा ई का है...

ये वीडियो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. वीडियो में एक चिड़िया दिख रही है जो एक सुपरमार्केट के बाहर बैठी है.

फिर वो बड़ी ही चालाकी से सुपरमार्केट के अंदर जाती है और वहां से चिप्स का एक पैकेट उठा लेती है. तेजी से स्टोर से बाहर भी आ जाती है.

वीडियो को सोशल मीडिया पर Tishaa Dogra ने शेयर किया है. शेयर करते हुए लिखा,

The reason not to have automatic door

देखें वायरल पोस्ट-

The reason not to have automatic doors😂😂😂 pic.twitter.com/coZwhQePUx — Tishaa Dogra (@DograTishaa) March 31, 2021

इस पोस्ट को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 112.8K views मिल चुके थे. लोग इस वीडियो पर मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं.

