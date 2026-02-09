Hindi Viral

Chor Ka Video Bike Chor Ka Video Google Trends Thieves Stole Bike In Front Of 10 People Everyone Shocked To See

Chor Ka Video: इससे शातिर चोर नहीं देखे होंगे, 10 लोगों के सामने चुरा ली बाइक | देखें वीडियो

Chor Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह दो चोर मिलकर भीड़ के सामने ही बाइक चुरा लेता है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया.

Chor Ka Video: चोर से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते हैं. इसमें दिखने वाले अलग-अलग नजारे हर किसी को चौंका देते हैं. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर वाकई कोई भी हिल जाएगा. इसमें एक लड़का और लड़की ने बहुत ही चतुराई से बुलेट बाइक चुरा ली. यह सब कुछ दस-पंद्रह लोगों के सामने हुआ, लेकिन किसी को शक भी नहीं हुआ. दोनों पहले आपस में झगड़ते दिखे. लड़का लड़की से बाइक की चाबी मांग रहा था, लेकिन लड़की ने मना कर दिया. तभी पास खड़ा एक व्यक्ति आगे आया और बिना चाबी के लॉक खोलने की बात कही. लड़के ने हामी भरी और लॉक खुलते ही लड़की को बाइक पर बिठाकर तेजी से भाग गया. पूरा दृश्य इतना स्मार्ट था कि आसपास के लोग कुछ समझ ही नहीं पाए.

भीड़ के सामने चुरा ली बाइक

वायरल वीडियो में आगे देख सकते हैं कि जैसे ही दोनों चोर भागे, कुछ ही देर बाद बाइक का असली मालिक वहां पहुंचा. उसने आस-पास खड़े लोगों से अपनी बाइक के बारे में पूछा. तब जाकर सबको पता चला कि जो लड़का-लड़की झगड़ रहे थे, वे असल में चोर थे. उन्होंने जानबूझकर झगड़ा किया ताकि किसी से लॉक खुलवाया जा सके. लोगों के होश उड़ गए क्योंकि इतने लोगों के बीच चोरी होना बहुत हैरान करने वाली बात थी. यह चालाकी देखकर हर कोई हंसने लगा और साथ ही हैरान भी हुआ.

यहां देखिए वीडियो को:

View this post on Instagram A post shared by Bhutni_ke (@bhutni_ke_memes)

नेटिजन्स भी हुए शॉक्ड

चोरी से जुड़ा यह वीडियो इंस्टाग्राम पर bhutni_ke_memes नाम के पेज पर अपलोड हुआ है और लाखों बार देखा जा चुका है. लोग इसे बहुत मजेदार बता रहे हैं और ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि यह कोई प्रैंक या शॉर्ट फिल्म का हिस्सा भी हो सकता है. फिर भी इस वीडियो ने सबका ध्यान खींचा है क्योंकि चोरों की इस चालाकी को देखकर हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है. ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर जल्दी वायरल हो जाते हैं और लोगों को मनोरंजन देते हैं. इस पर नेटिजन्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.

