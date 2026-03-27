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Chor Ka Video: बस में पिछली सीट पर बैठ गया चोर, फिर मौका पाते ही कर दिया खेल | देखें वीडियो

Chor Ka Video: देख सकते हैं कि चोर ने मौका मिलते ही फोन चुरा लिया, और ऐसे इशारे करने लगता है कि जैसे बाहर से कोई चोर आया और उसका फोन ले भागा.

Published date india.com Updated: March 27, 2026 8:52 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Chor Ka Video

Chor Ka Video: चोरी से जुड़े एक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाते हैं. इनमें चोरों का गजब दिमाग देखने को मिलता है. वे चोरी के लिए एक से एक तरीके अपनाते दिखते हैं, और यहीं जब वीडियो के द्वारा लोग देखते हैं तो दिमाग ही सन्न रह जाता है. अभी चोरी से जुड़ा ही एक वीडियो सामने आया है. इसमें चोर ने बड़ी चालाकी से आगे बैठे यात्री का मोबाइल उड़ा लिया. इस वीडियो में बस के अंदर हुई एक चोरी को दिखाया गया है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं. पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में ऐसा होता है कि किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या.

बहुत ही शातिर निकला चोर

वायरल वीडियो में दिखता है कि बस में यात्री बैठे हुए हैं. एक व्यक्ति आगे की सीट पर बैठकर आराम से अपने मोबाइल पर बात कर रहा होता है. उसके पीछे बैठा एक युवक चुपचाप उसे देख रहा होता है और सही मौके का इंतजार कर रहा होता है. जैसे ही उसे मौका मिलता है, वह अचानक आगे झुकता है और झटके से उस व्यक्ति का मोबाइल छीन लेता है. लेकिन असली चालाकी इसके बाद सामने आती है. मोबाइल लेने के तुरंत बाद वह युवक ऐसे रिएक्शन देने लगता है, जैसे कोई बाहरी चोर आया और फोन लेकर भाग गया हो. वह हाथ से इशारे करके भी यही दिखाने की कोशिश करता है कि चोरी बाहर से हुई है.

यहां देखिए इंस्टाग्राम पर वीडियो:

वायरल हुआ वीडियो

वीडियो में आगे देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति का मोबाइल चोरी होता है वह अचानक घबरा जाता है. और बिना कुछ सोचे-समझे बस से नीचे उतरकर चोर को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है. उसे पूरा यकीन होता है कि कोई बाहर से आया और उसका फोन लेकर भाग गया. लेकिन नीचे उतरने के बाद उसे कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आता. इधर बस के अंदर बैठा असली चोर बिल्कुल शांत बना रहता है, जिससे किसी को उस पर शक तक नहीं होता. इस तरह वह बड़ी सफाई से चोरी करके बच निकलता है. यह वीडियो trendylast24hr नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. हालांकि साफ कर दें कि वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा भी हो सकता है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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