Chor Ka Video: स्पाइडर मैन की तरह बिल्डिंग पर चढ़ गया चोर, मामला गड़बड़ाते ही सेकेंडों में भाग निकला- देखें वीडियो

Chor Ka Video: सोशल मीडिया पर चोरी से जुड़े वीडियो खूब वायरल होते हैं. इनमें चोर नए-नए तरीके आजमाते हुए नजर आते हैं. कुछ शातिर चोर तो ऐसे होते हैं, जिनका तरीका किसी को भी हैरत में डाल देता है. अभी इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शातिर चोर बिल्डिंग पर इस अंदाज में चढ़ रहा है, जैसे उसमें स्पाइडरमैन की आत्म आ गई हो. चोर चोरी के लिए छत का रास्ता चुनता है और फिर धीरे-धीरे बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगता है. अब वो अपने प्लानिंग को अंजान देने ही वाला होता है तभी किसी की नजर उस पर पड़ जाती है. पकड़े जाने के डर से चोर तुरंत वहां से भाग जाता है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देख सकते हैं कि चोर ने चोरी का प्लान बनाया. उसने दरवाजे से ना जाकर घर की छत से एंट्री लेने का प्लान बनाया. उसने बिल्डिंग की दीवार पकड़ी और सेकेंडों में छत पर चढ़ गया. चोर इतनी आसानी से बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहा था, जिसे देख किसी को भी स्पाइडरमैन की याद आ जाएगी. एक सामान्य सी दीवार पर चढ़ने में ज्यादातर लोगों की हालत खराब हो जाती है. मगर वीडियो में दिख रहा चोर इतनी ऊंची बिल्डिग पर सेकेंडों में चढ़ गया. ऐसा लग रहा है मानो वो किसी फर्श पर चल रहा हो. चोर का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.