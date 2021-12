Chor Ka Video: पूरी दुनिया में चोरी की घटनाएं होती हैं. कभी किसी के घर में घुसकर चोरी की खबरें आती हैं, तो कभी किसी का पर्स छीनने की खबर आती है. सोशल मीडिया पर भी चोरी से जुड़े वीडियो अकसर वायरल हो जाते हैं. अब फिर से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स एक बुजुर्ग महिला ने उसका पर्स छीनकर भाग रहा होता है, लेकिन अगले ही पल एक शख्स आता है और उसे दौड़ाकर पकड़ लेता है. इतना ही नहीं शख्स चोरी की जमकर पिटाई करता है और पर्स उससे वापस ले लेता है. शख्स के इस कदम के बाद उसे सम्मानित भी किया गया है.Also Read - Ladke Ka Jugaad: सर्दी में नहाने के लिए बच्चे ने निकाला ऐसा जुगाड़, वीडियो देख चकरा जाएंगे आप- देखें वीडियो

शख्स ने चोर को यूं पकड़ा

यह घटना यूनाइटेड स्टेट के ओहायो में घटी है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग महिला शॉपिंग के लिए स्टोर गई थी, लेकिन तभी एक चोर उसका पर्स छीनकर भागने लगता है. महिला मदद के लिए लोगों से गुहार लगाती है. तभी एक 27 वर्षीय युवक बिना समय गंवाए उस चोर का पीछा करने लग जाता है और उसे धर दबोचता है. यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. Also Read - शख्स ने कबाड़ की चीजों से बनाई जीप, आनंद महिंद्रा ने कर दी बोलेरो देने की पेशकश- देखें Video

यहां देखें वीडियो: Also Read - Sri Lanka Kite Flying: 30 फीट हवा में पतंग के साथ उड़ने लगा शख्स | Viral Video

A hero in Ohio chased down a man who snatched a purse from an 87-year-old woman. The sheriff honored Deshawn Pressley with the Citizen's Award. pic.twitter.com/zXcr92HgW5

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) December 20, 2021