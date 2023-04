Chor Ka Video: जी-जान लगाकर चोर ने तोड़ दिया दरवाजा, मगर ऐन वक्त पर पुलिस आ गई । वीडियो वायरल

Chor Ka Video: चोर उन घरों में चोरी करना पसंद करते हैं जहां कोई रह ना रहा हो या फिर लोग बाहर गए हों. मौके का फायदा उठाकर चोर घर में घुस जाते हैं और सब कुछ लूट ले जाते हैं. हालांकि, कई बार ऐसा भी होता है कि चोर मौके पर ही पकड़े जाते हैं और फिर उनकी खूब कुटाई भी होती है. सोशल मीडिया पर फिलहाल इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें चोर एक घर का दरवाजा तोड़ते समय ही धर लिया गया. फिर पुलिस ने उसकी अच्छे से खबर ले ली. वीडिय खूब वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक चोर किसी घर में चोरी का प्लान बनाता है. वो वहां पहुंचकर खिड़की का शीशा तोड़ देता है. अब वो दरवाजे को तोड़ने के काम में लग जाता है. चोर लोहे के रॉड से लगातार दरवाजा तोड़ने की मशक्कत करता रहता है. चोर की इस हरकत को ऊपर के फ्लोर से कोई कैमरे में रिकॉर्ड करता रहता है. मालूम होता है उसने पुलिस को भी जानकारी दी है.