Hindi Viral

Chor Ka Video Chori Ka Viral Video Google Trends Thief Caught Stealing From Soldiers House Watch Happened Next

Chor Ka Video: फौजी के घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया चोर, फिर मिली ऐसी सजा जिंदगी में कुछ नहीं चुरा पाएगा

Chor Ka Video: वायरल हो रहे वीडियो में देखेंगे कि चोर गलती से फौजी के घर में मोबाइल चुराने पहुंच गया, मगर इससे पहले ही पकड़ लिया गया.

गलती से फौजी के घर में चोरी करने पहुंच गया चोर. (Photo/Instagram)

Chor Ka Video: चोर और चोरी की घटनाओं से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर भरे हैं. इनमें चोर इतनी सफाई से चोरी करते हुए कैमरे में कैद होते हैं जिन्हें देखकर सचमुच किसी का भी दिमाग घूम जाता है. मगर कई बार चोर चोरी को अंजाम देने की कोशिश में पकड़े भी जाते हैं. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया जब शातिर चोर गलत जगह चोरी करके फंस गया. चोरी करते हुए पकड़े जाने पर लोगों ने उसे ऐसी सजा दी जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा.

राष्ट्रगान पर खड़े नहीं हुए तो क्या होगा, केंद्र के नियम और कानून दोनों जान लो आज

राजधानी दिल्ली का है अजब-गजब मामला

बताया गया कि मामला दिल्ली के बवाना का है. यहां चोरी की तलाश में घूम रहे चोर ने एक घर को निशाना बनाने का प्लान बनाया. चोर घर के आसपास घूमता है और आभास होता है कि घर में कोई मौजूद नहीं है. चोर इसी का फायदा उठाता हुए घर में दाखिल हुआ और मोबाइल चुरा लिया. अब चोर अपने प्लान में कामयाब हो पाता तभी घर में मौजूद फौजी को इसकी भनक लग गई. फौजी ने गोली की रफ्तार से चोर को पकड़ लिया.

फौजी ने घर में पकड़ा चोर

मजेदार है कि चोर को पकड़ने के बाद फौजी ने उसके साथ किसी तरह की मारपीट नहीं की. इसके उलट उसे दौड़ने की सजा दी गई. अब चोर के साथ जो कुछ होता है सबकुछ कैमरे में कैद है. इसमें देखेंगे कि चोर सड़क पर दौड़ लगा रहा है और फौजी बाइक पर बैठा है. वो उसे लगातार दौड़नी की सजा देता है. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जो सबसे ज्यादा देखने लायक है.

Add India.com as a Preferred Source

यहां देखें वीडियो

मालूम हो चोर को अजब-गजब सजा देते हुए फौजी का ये वीडियो नेटिजन्स को खूब पसंद आया है. वायरल वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर shaan_siddiquii07 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें