Chor Ka Video Jebkatre Ka Video Google Trends Thief Gave Live Demo Of Pickpocketing You Will Be Shocked What He Did Omg Video Went Viral

Chor Ka Video: चोर ने दिखाया जेब काटने का Live डेमो, तरीका ऐसा आंखें फटी रह जाएंगी | देखें वीडियो

Chor Ka Video: सोशल मीडिया पर जेबकतरे का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स खूब रिएक्शन दे रहे हैं.

Chor Ka Video: चोरी के मामले से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जाते हैं. इनमें चोरों के एक से एक तरीके देखने को मिलते हैं. कुछ नजारे वाकई हिला देने वाले होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है, जिसमें चोर जेब काटने का लाइव डेमो दे रहा है. इसमें उसने दिखाया कि कैसे चोर यात्रियों के जेब काट लेते हैं और उन्हें खबर तक नहीं होती है. उसने इस दौरान ऐसी-ऐसी चीजें बताई जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है. जेबकतरे का यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अब वायरल होने लगा है.

जेब काटने का लाइव नजारा

ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि एक शख्स चोर से कहता है कि जेब कैसे काटते हो दिखाओ. मालूम होता है कि आदेश देने वाला पुलिसकर्मी है. चोर भी बगल में खड़े लड़के की जेब काटना शुरू करता है. वो पतला सा चाकू निकालता है और काम शुरू करता है. वो दो-तीन बार पॉकेट पर चाकू चलाता है और जेब काट देता है. फिर बताता है कि इससे आराम से पैसे और पर्स फिर निकाला जा सकता है. चोर इस दौरान ये भी बताता है कि पैसे को उनकी भाषा में पत्ता बोला जाता है. और किटयानी को पर्स बोलते हैं. पुलिसकर्मी उसकी बातों से हैरान हो जाता है.

देखकर चौंके लोग

चोर अंत में कहता है कि उसे यहीं सब सिखाया गया है. सोशल मीडिया पर जिसने भी यह वीडियो देखा दंग रग गया. इसे metromumbailive नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है. हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी वीडियो को मिल चुके हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘कितना शातिर होता है इनका दिमाग.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘इससे भी तगड़ा दिमाग होता है इनके पास.’ स्पष्ट कर दें कि वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा भी हो सकता है. खबर सिर्फ वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. इसकी वास्तविकता की पुष्टि इंडिया डॉट कॉम हिंदी बिल्कुल भी नहीं करता है.

