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Chor Ka Video: बत्ती बुझाने की बजाय चोरों ने बजा दी डोर बेल, फिर जो हुआ कोई रोता भी हंस देगा आज | देखें वीडियो
Chor Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि चोरों की गलती उन्हीं पर भारी पड़ गई. बेचारे गए तो थे चोरी करने मगर पिटते-पिटते बचे.
Chor Ka Video: सोशल मीडिया पर चोरी से जुड़ा एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दिया जिसे देखकर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे हंसी ना आए. इसमें चोरों का गैंग एक घर में चोरी करना चाहता था. सबने मास्क भी लगा रखा था ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए. मगर उन्होंने खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली. देख सकते हैं कि चोरों ने घर की बत्ती बुझाने की बजाय गलती से डोर बेल बजा दी. घंटी बजते ही बेचारे चोर उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो गए. चोरी का यह वीडियो लोगों को खूब हंसा रहा है.
उल्टे पांव भागे चोर
वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि चोर घर के बाहर खड़े होकर अंदर घुसने की तैयारी कर रहे होते हैं. उनका इरादा था कि वे चुपचाप घर में घुस जाएं और किसी को भनक भी न लगे. लेकिन अंधेरे में या जल्दबाजी में वे बड़ी गलती कर बैठते हैं. घर की लाइट बंद करने की बजाय उनमें से एक चोर गलती से डोर बेल दबा देता है. जैसे ही घंटी बजती है, माहौल अचानक बदल जाता है. चोरों को समझ ही नहीं आता कि अब क्या करें. उनकी पूरी योजना एक सेकंड में फेल हो जाती है. यह पल इतना अचानक और मजेदार होता है कि देखने वाले हंसने पर मजबूर हो जाते हैं.
वीडियो इंस्टाग्राम पर देखिए:
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लोटपोट हुए लोग
वीडियो में आप आगे देख सकते हैं कि जैसे ही घर की डोर बेल बजती है, चोरों के होश उड़ जाते हैं. उन्हें डर लगता है कि अब घर वाले जाग जाएंगे या कोई बाहर आ जाएगा. इसी डर में वे तुरंत वहां से भाग खड़े होते हैं. वीडियो में उनकी घबराहट और जल्दबाजी साफ नजर आती है, जो इसे और भी ज्यादा मजेदार बना देती है. लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं. कई यूजर्स इस पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा. वीडियो को nsightbharat24news नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. स्पष्ट कर दें कि वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा भी हो सकता है.