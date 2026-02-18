  • Hindi
  • Viral
  • Chor Ka Video Lootere Ka Video Google Trends Mans Bag Was Stolen On Road See What Thief Did With Him Rare Video Went Viral

Chor Ka Video: राह चलते शख्स का उड़ा लिया बैग, हिला देगा चोरी का ये तरीका | देखें वीडियो

Chor Ka Video: इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह चोरों ने प्लान बनाकर पैदल चल रहे शख्स को लूट लिया. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Published date india.com Updated: February 18, 2026 4:52 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Chor Ka Video
Photo: badal_r444/Instagram

Chor Ka Video: चोरी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक राहगीर के साथ चोरों ने बेहद चालाकी से लूटपाट कर ली. घटना किसी सड़क की लग रही है, जहां एक व्यक्ति आराम से अपना बैग लेकर जा रहा होता है. तभी अचानक तीन चोर मिलकर उसे निशाना बना लेते हैं. पूरी वारदात इतनी तेजी से होती है कि राहगीर को संभलने तक का मौका नहीं मिलता. वीडियो देखकर साफ लगता है कि यह चोरी पहले से प्लान की गई थी.

कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं राहुल गांधी, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं जवाब

शातिर निकले चोर

वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि एक चोर पीछे से आकर राहगीर का बैग खींच लेता है. लेकिन वह खुद भागने की बजाय बेहद चालाकी से बैग सामने से आ रहे अपने साथी को पकड़ा देता है. इसके बाद वह वहीं रुककर जूता ठीक करने का नाटक करने लगता है, ताकि किसी को उस पर शक न हो. जिस व्यक्ति को बैग पकड़ा जाता है, वह भी ज्यादा देर नहीं रुकता. वह बैग को तुरंत पास से गुजर रहे बाइक सवार साथी की ओर उछाल देता है. बाइक पर बैठा तीसरा चोर फुर्ती से बैग पकड़ता है और वहां से तेजी से निकल जाता है. यह पूरी घटना कुछ ही सेकंड में हो जाती है और राहगीर समझ ही नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या.

भारत का एकमात्र गांव जहां बनता है राष्ट्रीय झंडा, सिर्फ इसी के पास है तिरंगा बनाने का अधिकार

यहां देखिए वीडियो:

View this post on Instagram

A post shared by Badal Raikwar (@badal_r444)

हर कोई हुआ हैरान

देख सकते हैं कि जब राहगीर को महसूस होता है कि उसका बैग गायब हो गया है, तब तक बाइक सवार चोर काफी दूर जा चुका होता है. वह घबराकर पीछे मुड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. खुद के साथ हुई इस चालाकी भरी चोरी को देखकर वह हिल जाता है. वीडियो देखने वाले लोग भी चोरों की इस तरकीब को देखकर हैरान हैं. हालांकि साफ कर दें कि वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा भर मालूम होता है. लेकिन इसमें दिखाए गए दृश्य काफी होश उड़ाने वाले रहे. इंस्टाग्राम पर वीडियो को badal_r444 नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.