Chor Ka Video: फोन छीनने आए चोर को ही खिड़की पर लटका दिया, फिर ऐसी मार पड़ी बिलबिला गया बेचारा | देखें फनी वीडियो
Chor Ka Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि चोर बस में बैठे यात्री का मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश करता है मगर खुद ही पकड़ा गया.
Chor Ka Video: सोशल मीडिया की मजेदार दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. मगर अभी एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो खूब मजेदार होने वाला है. वायरल वीडियो एक चोर से जुड़ा है जो बस में बैठे यात्री का फोन छीनकर भागने का प्लान बनाता है. मगर बेचारा खुद पकड़ा गया और अच्छी खासी मार पड़ गई. वीडियो में देखेंगे कि चलती बस की खिड़की से किसी पैसेंजर का मोबाइल छीनने की फिराक में आया चोर खुद फंस गया. पैसेंजर्स ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और चोर का आधा शरीर बस के बाहर लटक गया.
मोबाइल छीनने आया चोर ही पकड़ गया
फ्रेम में आगे देखेंगे कि बस धीरे-धीरे आगे बढ़ती है और चोर का शरीर अभी भी हवा में लटका हुआ है. वीडियो में देखेंगे कि चोर खुद को बचाने की भरपूर कोशिश करता है मगर यात्री की पकड़ इतनी मजबूत थी कि बेचारा कुछ नहीं कर पाया. अब कुछ सेकंड बाद बस रुकी, तो गुस्साए पैसेंजर्स उतरे और चोर को जमकर थप्पड़ बरसा दिए. उसके साथ खूब पीट-पीटकर की गई. वीडियो में दिख रहा है कि एक-दो लोग तो उसे बस के अंदर खींचने की कोशिश करते हुए भी जोरदार चांटे जड़ रहे हैं.
एक्स पर देखें वीडियो
Phone heist gone wrong on Moving Bus (Phone snatcher got snatched) pic.twitter.com/5gR1XOgtDr
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 2, 2026
वीडियो देखकर क्या बोले नेटिजन्स
आखिर में देखेंगे कि बेचारा चोर बिलबिलाता हुआ नजर आ रहा है. मगर गुस्साए लोग उसपर कोई रहम नहीं दिखाते हैं. मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश कर रहे चोर को खूब पीटा जाता है. मालूम हो कि यह घटना किसी व्यस्त भारतीय शहर की सड़क पर हुई लगती है. वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया है. वीडियो अभी तक हजारों लाइक और व्यूज बटोर चुका है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘इंस्टेंट कर्मा’ तो दूसरे यूजर ने इसे बहुत अच्छा सबक बताया. ऐसे ही एक यूजर ने लिखा वीडियो देखकर मजा आ गया.